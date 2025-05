Francesca Vaccaro e l’amore con Carlo Conti: chi è la moglie del conduttore

Dopo aver archiviato la sua vita da Dongiovanni, Carlo Conti ha trovato l’amore con Francesca Vaccaro, divenuta la donna della sua vita. I due si sarebbero conosciuti grazie ad Antonella Clerici, una delle più grandi amiche del presentatore toscano e conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo. Il conduttore ha rivelato in più occasioni di aver sofferto di Dongiovanni, curata poi grazie all’avvento nella sua vita della stessa Francesca Vaccaro: “Con mia moglie non litighiamo mai. Il detto: “L’amore non è bello se non è litigarello” non fa per me, il mio è: “Chi si somiglia si piglia” ha detto a Domenica In.

Zucchero, chi è il cantante emiliano/ Angela Figliè, Francesca Mozer: due matrimoni e tre figli

Prima di conoscere Francesca Vaccaro, Carlo Conti non aveva mai voluto convivere con una donna, ma l’incontro inaspettato con la donna si è rivelato proficuo e ne è nata anche una famiglia, con i due che hanno messo al mondo il figlio Matteo.

Francesca Vaccaro e Carlo Conti, il consiglio di Antonella Clerici

Ad avvicinare in maniera definitiva Carlo Conti a Francesca Vaccaro ci ha pensato Antonella Clerici, la nota conduttrice ha infatti consigliato al noto conduttore di chiederle la mano. Il loro amore si è poi trasformato in qualcosa di ancora più speciale, con lo steso Carlo Conti che guardando al passato, ha ammesso: “Ero single e mi davo da fare. Mi sono divertito. Meglio prima che dopo, no?”

Sara Quattrini, chi è l’ex moglie di Simone Cristicchi/ La passione per l'arte e il mondo dei libri

Dalla storia d’amore tra Francesca Vaccaro e Carlo Conti è poi nato anche il figlio Matteo, con i due che si sono calati benissimo nei panni dei genitori. E Conti sta tentando in tutti i modi di dare al figlio tutto quello che non ha avuto, vista la prematura scomparsa del padre.