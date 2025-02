Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti, sempre al fianco del conduttore del Festival di Sanremo 2025

L’abbiamo vista più volte nel corso di questo Festival di Sanremo 2025, inquadrata dalle telecamere di Raiuno durante la kermesse. Lei è Francesca Vaccaro, moglie del conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Il presentatore se l’è coccolata a distanza queste sere, con alcune dolci dediche durante le serate. Ieri sera, nella puntata di San Valentino dedicata alla cover, ha consegnato a Francesca una splendida rosa, dopo una delle tante esibizioni.

“Sei lo spettacolo della mia vita”, le ha detto Carlo Conti tra gli applausi. Con la moglie Francesca Vaccaro, con cui fa coppia fissa da diversi anni, ha costruito una splendida famiglia e il loro frutto d’amore si chiama Matteo. E’ stato il figlio del conduttore, durante la prima serata, a messaggiare il padre incitandolo a mettere in risalto l’amata mamma.

Carlo Conti spende parole al miele per la moglie e il figlio: “Sono la mia forza”

Benché Carlo Conti sia molto attento al ritmo delle sue serate sanremesi, non c’è volta che si dimentichi di elogiare elegantemente la sua dolce metà. E allora, in vista della finale di Sanremo 2025, viene da chiedersi se ci sarà una dedica speciale per la compagna. Grande curiosità di capire se, almeno per la finale del Festival ci sarà il figlio Matteo assieme a Francesca Vaccaro o se anche questa sera il piccolo del conduttore e della moglie seguirà la competizione da casa.

“Mio figlio Matteo e mia moglie sono la mia forza. Con Francesca ho scoperto il piacere di fare le cose insieme. Prima di lei avevo avuto solo storie superficiali, anche perché ero concentrato a costruire sul lavoro”, aveva raccontato lui qualche anno fa.

