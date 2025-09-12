Francesca Vaccaro è la moglie del noto conduttore Carlo Conti. I due hanno un figlio di nome Matteo e sono molto legati, si sono conosciuti in Rai.
Francesca Vaccaro e Matteo sono rispettivamente la moglie e il figlio di Carlo Conti che presenzierà ai Tim Music Awards, evento che si terrà in prima serata Venerdi 12 Settembre 2025. Francesca e Carlo Conti sono davvero molto uniti, la donna è stata colei che ha cambiato letteralmente la vita al noto conduttore televisivo.
Abbiamo visto in parte Francesca Vaccaro, seduta all’Ariston mentre il marito presenziava come conduttore all’ultimo Festival di Sanremo. Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono sposati dal 2012 ed hanno il figlio Matteo che ora ha 11 anni. I due si sono conosciuti grazie anche all’amica Antonella Clerici, decisiva per coniugare il loro matrimonio.
In un’intervista al podcast di Gianluca Gazzoli l’uomo ha parlato cosi – a cuore aperto – della sua famiglia: “La mia famiglia è sempre al primo posto, è una famiglia normale dove si parla di tante cose, dalla scuola fino al divertimento” e negli anni anche recentemente Carlo ha sottolineato il grande legame per suo figlio Matteo.
Carlo Conti e il legame con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo
Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti ed è nata nel 1972. Lavorava come costumista Rai e proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito. Negli anni Francesca si è evoluta ed è diventata stilista di un brand, oltre ad avere anche una nota boutique in quel di Firenze.
Spesso sui social Francesca e Carlo mettono delle foto con dediche romantiche e ad esempio in occasione del loro 12esimo anniversario la donna ha scritto: “Dalla nostra prima foto insieme nel 2002 al viaggio di nozze, al matrimonio e ad oggi. Nulla è cambiato… La stima come uomo, come padre e come amore della mia vita”, la romantica e spettacolare dedica della donna.
I due sono molto legati e Carlo Conti ha raccontato che prima di vivere la storia con Francesca soffriva di ‘Don Giovannite’ e non riusciva ad accasarsi. Le cose però sono cambiate e Francesca e Matteo sono diventate le prime priorità della vita del conduttore. Matteo viene definito dal padre come un vero ‘spettacolo’ e di lui sappiamo che è abbastanza timido e poco interessato al mondo dello spettacolo, come dimostra l’assenza sul palco dell’Ariston.