Francesca Vaccaro è la moglie del noto conduttore Carlo Conti. I due hanno un figlio di nome Matteo e sono molto legati, si sono conosciuti in Rai.

Francesca Vaccaro e Matteo sono rispettivamente la moglie e il figlio di Carlo Conti che presenzierà ai Tim Music Awards, evento che si terrà in prima serata Venerdi 12 Settembre 2025. Francesca e Carlo Conti sono davvero molto uniti, la donna è stata colei che ha cambiato letteralmente la vita al noto conduttore televisivo.

Eugenia Borgonovo, chi è la fidanzata di Riccardo Zanotti/ Insieme dagli inizi: "Avevamo 4 euro di budget..."

Abbiamo visto in parte Francesca Vaccaro, seduta all’Ariston mentre il marito presenziava come conduttore all’ultimo Festival di Sanremo. Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono sposati dal 2012 ed hanno il figlio Matteo che ora ha 11 anni. I due si sono conosciuti grazie anche all’amica Antonella Clerici, decisiva per coniugare il loro matrimonio.

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ Curioso retroscena su Sanremo: "Ci ha preso tutti con la frusta..."

In un’intervista al podcast di Gianluca Gazzoli l’uomo ha parlato cosi – a cuore aperto – della sua famiglia: “La mia famiglia è sempre al primo posto, è una famiglia normale dove si parla di tante cose, dalla scuola fino al divertimento” e negli anni anche recentemente Carlo ha sottolineato il grande legame per suo figlio Matteo.

Carlo Conti e il legame con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo

Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti ed è nata nel 1972. Lavorava come costumista Rai e proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito. Negli anni Francesca si è evoluta ed è diventata stilista di un brand, oltre ad avere anche una nota boutique in quel di Firenze.

Gaia: single o fidanzata?/ Dall'ex fidanzato Daniele Dezi ai rumor su Olly: "Ciò che scrivono di noi..."

Spesso sui social Francesca e Carlo mettono delle foto con dediche romantiche e ad esempio in occasione del loro 12esimo anniversario la donna ha scritto: “Dalla nostra prima foto insieme nel 2002 al viaggio di nozze, al matrimonio e ad oggi. Nulla è cambiato… La stima come uomo, come padre e come amore della mia vita”, la romantica e spettacolare dedica della donna.

I due sono molto legati e Carlo Conti ha raccontato che prima di vivere la storia con Francesca soffriva di ‘Don Giovannite’ e non riusciva ad accasarsi. Le cose però sono cambiate e Francesca e Matteo sono diventate le prime priorità della vita del conduttore. Matteo viene definito dal padre come un vero ‘spettacolo’ e di lui sappiamo che è abbastanza timido e poco interessato al mondo dello spettacolo, come dimostra l’assenza sul palco dell’Ariston.