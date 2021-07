Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ “La famiglia è la mia forza”

Francesca Vaccaro e Matteo sono rispettivamente moglie e figlio di Carlo Conti, il conduttore di diversi programmi di successo di Rai1. Un grande amore quello che lega il volto noto dell’azienda di Viale Mazzini alla costumista conosciuta proprio sul posto di lavoro. Per Conti l’incontro con Francesca gli ha cambiato la vita: “la famiglia è la mia forza nella vita e in tv. Con Francesca ho scoperto il piacere di fare le cose insieme. Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie, anche perché per anni ho pensato a costruire qualcosa con il mio lavoro”. I due in passato erano già stati insieme, ma ad un certo punto il conduttore ha sentito forse dentro di sé il bisogno di costruire qualcosa di importante e così ha fatto di tutto per riconquistarla. “Una sera, sono rientrato dopo l’ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi” – ha raccontato Conti che nel 2012 ha chiesto la mano della sua amata.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro: “con nostro figlio Matteo ogni giorno è una missione”

Una proposta di matrimonio a cui ha contributo anche la grande amica Antonella Clerici che gli aveva detto: “guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più”. Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono così sposati e poco tempo dopo è arrivato il tanto amato e desiderato figlio Matteo. Una nascita che ha cambiato per sempre le loro vite: “quando ho iniziato a giocare con mio figlio mi è venuto in mente mio padre… Mi sono immaginato come sarebbe stato con me e cosa avremmo fatto insieme se non fosse scomparso così presto. Faccio con Matteo le cose che forse il ‘mi babbo’ avrebbe fatto con me”. Oggi Matteo ha sette anni e i due genitori hanno festeggiato il compleanno del piccolo con tanto di foto pubblicata sui social: “buon compleanno al nostro Matteo! Ogni giorno per noi è una missione: farti crescere con educazione insegnandoti i veri valori della vita! Ti amiamo tanto Matteino! La vita è un lungo cammino dove sei ogni giorno maestro e studente, a volte insegni, ma ogni giorno impari”.

