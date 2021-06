Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ “La famiglia è la mia forza”

Francesca Vaccaro e Matteo sono rispettivamente moglie e figlio di Carlo Conti, il popolare conduttore televisivo di Raiuno. Un grandissimo amore quello che lega il volto noto del piccolo schermo alla costumista; i due si sono incontrati proprio dietro le quinte di alcune trasmissioni e in quell’occasione è scattata la scintilla che li ha portati a conoscersi, frequentarsi fino alla decisione di sposarsi. Proprio Carlo Conti parlando dell’incontro con la moglie ha confessato: “prima di conoscerla ero malato di Dongiovannite, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.

FRANCESCA VACCARO E MATTEO, MOGLIE E FIGLIO CARLO CONTI/ "In cima alla mia Top 10"

L’incontro con Francesca Vaccaro ha cambiato la sua vita: non solo il conduttore ha messo la testa a posto, ma insieme hanno anche realizzato quella famiglia tanto desiderata. “La famiglia è la mia forza nella vita e in tv” – ha dichiarato il conduttore di Tale e Quale Show che nel 2012 si è sposato con la sua Francesca. Proprio parlando della moglie ha aggiunto: “con Francesca ho scoperto il piacere di fare le cose insieme. Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie, anche perché per anni ho pensato a costruire qualcosa con il mio lavoro”.

Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ "Siamo sempre più innamorati"

Carlo Conti e il figlio: “con mia moglie e Matteo la famiglia è completa”

Dall’amore tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro è nato il piccolo Matteo, il primo figlio del conduttore televisivo. “Quando ho iniziato a giocare con mio figlio mi è venuto in mente mio padre… Mi sono immaginato come sarebbe stato con me e cosa avremmo fatto insieme se non fosse scomparso così presto” – ha raccontato il conduttore televisivo che ha perso molto presto il suo papà. Proprio per questo motivo, ora che è diventato padre, si ritrova a confessare: “faccio con Matteo le cose che forse il ‘mi babbo’ avrebbe fatto con me”. La nascita di Matteo è stato sicuramente il momento più bello della sua vita al punto che ha dichiarato: “io e mia moglie ci siamo guardati e ci siamo abbracciati: a quel punto la nostra famiglia era completa”.

FRANCESCA VACCARO, MOGLIE CARLO CONTI/ “Sempre più complici e innamorati”

Recentemente in occasione del settimo compleanno del piccolo Matteo, il conduttore gli ha fatto una tenerissima dedica sui social: “nuon compleanno al nostro Matteo! Ogni giorno per noi è una missione: farti crescere con educazione insegnandoti i veri valori della vita! Ti amiamo tanto Matteino!. La vita è un lungo cammino dove sei ogni giorno maestro e studente, a volte insegni, ma ogni giorno impari”.



