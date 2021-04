FRANCESCA VACCARO E MATTEO, MOGLIE E FIGLIO CARLO CONTI/ “In cima alla mia Top 10”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Carlo Conti parla di carriera, di successi ma anche di famiglia. Il conduttore di Rai 1 si appresta a tornare in prima serata con la trasmissione Top Dieci e, quando la Bortone gli chiede cosa mette in cima alla sua personale Top 10, Conti dichiara: “Moglie e figlio sono al primo posto nella mia Top dieci, anzi, hanno preso tutte e dieci le posizioni.” Francesca Vaccaro e il figlio Matteo sono la cosa più importante della vita del noto conduttore. Il loro è un rapporto molto solito: Conti, d’altronde, nonostante il grande impegno dal punto di vista televisivo, è un marito e papà presente e molto premuroso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesca Vaccaro pronta a “tradire” il marito…

Carlo Conti si prepara a tornare in tv nel prime time di Rai1 per la gioia della moglie Francesca Vaccaro e del piccolo Matteo, il figlio nato dal loro rapporto. In queste ore si parla tanto di lei e del suo possibile “tradimento” svelato proprio da Carlo Conti che, in una delle sue interviste per il lancio di Top Dieci, si è detto certo che la moglie potrebbe arrivare a lasciarlo per un’altra persona o, meglio, due. Ebbene sì, sembra che la Vaccaro sia grande fan di Pio e Amedeo e che abbia talmente gradito Felicissima Sera che venerdì potrebbe di nuovo tornare su Canale5 tradendo così il marito certo però di avere un fan numero uno ovvero suo figlio Matteo. In un’intervista a Nuovo Tv, il conduttore ha confermato: “Lei è una grande fan di Pio e Amedeo e potrebbe sintonizzarsi su ‘Felicissima sera’.. Scommetto, però, che mi guarderà mio figlio Matteo. Lo faceva già lo scorso anno, giocando sulle classifiche con i suoi amichetti”.

Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti, chi sono?

I due sono felici e contenti adesso ma in passato non è sempre stato così. Gli amici di Carlo Conti pensavano fosse l’Alberto Sordi del gruppo, almeno secondo quanto lui stesso ha rivelato spesso, fino a quando non ha conosciuto Francesca Vaccaro, a quel punto le cose sono cambiate. Quando ha rischiato di perderla proprio per via dei suoi continui ripensamenti, ecco che ha seguito il consiglio dei suoi amici, Antonella Clerici compresa, presentandosi da lei con l’anello e con una proposta di matrimonio che lei non ha rifiutato, per fortuna. Quando si cono conosciuti lei aveva 29 anni e lui 40 e per Francesca Vaccaro “sono sempre rimasti gli stessi nonostante il passare del tempo”. E’ questo il trucco della loro felicità?

