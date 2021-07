Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ “Ogni istante con loro…”

Francesca Vaccaro e Matteo sono moglie e figlio di Carlo Conti, il popolare conduttore di Rai1. Una carriera straordinaria quella di uno dei volti più amati della tv di Stato che, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di dare una svolta importante alla sua vita privata. “Una sera, sono rientrato dopo l’ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta” – ha raccontato Conti in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ "La famiglia è la mia forza"

Il conduttore non ha mai fatto mistero di soffrire di “sangiovannite” e di essere un amante delle donne: “non ho mai convissuto, sono sempre stato un single incallito. Giorgio Panariello e Leo pensavano che fossi l’Alberto Sordi del gruppo, che non si sarebbe mai sposato”. Alla fine, invece, Francesca Vaccaro gli ha fatto cambiare idea al punto da chiederla in sposa. La moglie all’inizio era un pò restia a credergli dopo una serie di tira e molla, ma qualcosa poi l’ha spinta a cambiare idea.

Francesca e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ Con Gina la famiglia si allarga

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro: “le ho detto ti voglio sposare”

“L’ha capito dai miei occhi e perché le ho detto: ti voglio sposare. Poi, avevo seguito il consiglio di Antonella Clerici, che m’aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più” – ha raccontato Carlo Conti parlando del rapporto con la moglie Francesca Vaccaro. Il conduttore televisivo oggi è un uomo sposato e un padre felice. “Per me, ogni istante con lei e mio figlio vale più di ogni spettacolo fatto nella vita” – ha detto Carlo Conti che dal matrimonio con Francesca Vaccaro ha realizzato anche il sogno di diventare padre del piccolo Matteo. Diventare papà senza però aver avuto un padre non è stato semplice per Carlo Conti che ha raccontato: “mi sono dovuto chiedere se, quando uno fa il babbo, lo fa, nel bene o nel male, imitando il suo babbo o se l’inventa. Io il ruolo me lo sto inventando con entusiasmo ed è la ricchezza più bella che ho, oltre alla condivisione gigante che c’è con mia moglie”.

