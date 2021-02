Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ “Ricerchiamo la normalità”

Nel 2012 Carlo Conti ha sposato la costumista Francesca Vaccaro, di 11 anni più giovane di lui. La coppia ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014. “All’inizio non è stato facile. Io non so come si faccia il babbo: ho perso il mio a soli 18 mesi, quindi non ho alcuna figura di riferimento con cui confrontarmi”, ha detto il conduttore a Grazia. La moglie Francesca, sulle pagine di Vanity Fair, ha ammesso di essere una mamma un po’ apprensiva: “Lui invece è un bambino molto dolce, comunicativo e affettuoso”. Nonostante la popolarità del conduttore, Francesca Vaccaro e Carlo Conti tengono molto alla privacy della loro famiglia: “Ricerchiamo sempre la normalità. Le nostre serate le trascorriamo a giocare con Matteo, finché lui non si addormenta. E il momento più bello è al mattino. Quando lui si sveglia e corre nel lettone”, ha rivelato la costumista.

Francesca Vaccaro dal 2012 al fianco di Carlo Conti

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha parlato del suo matrimonio: “Per riconquistare Francesca ho seguito il consiglio di Antonella Clerici: “Stavolta o ti presenti con il brillocco, o non chiamarla neanche!”. E per far capire a Francesca che facevo le cose sul serio, mi sono presentato col “brillocco” e con l’idea di sposarci di lì a pochi mesi. Era ottobre 2011 e a giugno 2012 siamo convolati a nozze”. Il conduttore ha anche svelato che la loro canzone del cuore è “Viva la vida” dei Coldplay. In occasione de loro anniversario di matrimonio, Francesca Vaccaro ha scritto una romantica dedica al marito Carlo Conti su Instagram: “Ogni giorno che passa noi siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più noi. C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore”.



