Francesca Vaccaro e Matteo moglie e figlio Carlo Conti/ “Sono passato dall’io al noi”

Francesca Vaccaro chi è la moglie di Carlo Conti: come si sono conosciuti

Francesca Vaccaro è nota alle cronache rosa per essere la moglie di Carlo Conti; i due si sono conosciuti negli studi televisivi, dove è scoccata la scintilla. Lui noto conduttore di RaiUno, lei la costumista che lavora dietro le quinte, la coppia sta insieme da ben 20 anni e nel 2012 ha deciso di convolare a nozze.

A raccontare la loro storia è proprio Carlo Conti tra le pagine di Chi: “Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona“. Ad aiutare il conduttore a decidersi per la proposta di matrimonio alla sua dolce metà, ci ha pensato Antonella Clerici: “O vai da lei con l’anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio, oppure non ti avvicinare’. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie” ha affermato il conduttore.

Matteo, figlio di Carlo Conti e della moglie Francesca Vaccaro

Dalla bellissima storia d’amore tra Francesca Vaccaro e Carlo Conti è nato il figlio Matteo. L’arrivo del figlio ha rivoluzionato la vita del conduttore e della costumista: “Diventa il punto centrale, tutto quello che facciamo io e Francesca è per lui. Sono cambiate le priorità e le mie scelte professionali, come quella di non fare Sanremo quattro e cinque e L’Eredità”.

E ancora: “Con lui il nostro amore diventa materia, è il risultato del bene che ci vogliamo” ha ammesso il conduttore. In un’intervista del 2019 rilasciata su Oggi, Carlo Conti aveva svelato quale fosse il suo unico rimpianto: “Forse, l’unico rammarico che ho ogni tanto, è di non aver sposato Francesca almeno tre o quattro anni prima, invece di fare un po’ il ragazzaccio e di tirarla un po’ per le lunghe”:

