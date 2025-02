Francesca Vaccaro, chi è la moglie di Carlo Conti: l’ombra della passata crisi

Questa sera debutta il Festival di Sanremo 2025 e Carlo Conti torna in scena all’Ariston in qualità di conduttore e direttore artistico della kermesse. Un ritorno emozionante per lui e per tutta la sua famiglia, pronta a sostenerlo in questa avventura televisiva tutta da vivere, a cominciare dalla sua compagna di vita nonché moglie Francesca Vaccaro. Classe 1972, la moglie di Carlo Conti è un ex costumista della Rai ora diventata un’apprezzata stilista: la coppia si sarebbe conosciuta dietro le quinte di Domenica In, quando lui era conduttore, e lì sarebbe scoccata la scintilla.

La coppia vive una storia d’amore romantica ed estremamente riservata, a dispetto della notorietà del conduttore. Il passo del matrimonio è arrivato nel 2012, mentre due anni più tardi, nel 2014, hanno dato il benvenuto al figlio Matteo allargando così la famiglia. Il loro rappresenta un quadretto familiare intimo e armonioso, eppure la storia d’amore della coppia è anche andata incontro ad una profonda crisi, poi fortunatamente superata.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro, la crisi superata: il prezioso intervento di Antonella Clerici

Carlo Conti e Francesca Vaccaro, dopo essersi fidanzati, hanno vissuto una crisi poi rientrata, prima della decisione di convolare a nozze nel 2012. Ad aggiungere dettagli su questo retroscena sentimentale è il giornalista e direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che in un video condiviso su Instagram anticipa subito: “Se Carlo Conti è un uomo felice lo deve tutto ad Antonella Clerici“. Nello specifico della ricostruzione di questa crisi, la coppia si sarebbe lasciata poiché Conti non era così convinto della relazione: si erano in qualche modo persi e lui stesso avrebbe voluto fare lo “scapolo impenitente”.

Fu fondamentale in quell’occasione l’intervento di Antonella Clerici: la conduttrice chiuse il collega in camerino e gli rivolse alcuni consigli, invitandolo a ragionare e a non abbandonare quanto di buono costruito con la compagna e, anzi, incentivandolo a farle la proposta. Antonella seppe dunque fare leva sui sentimenti di Conti, il quale ritornò così dalla sua Francesca: dopo la crisi superata, arrivò il tanto atteso matrimonio a coronare il loro amore.