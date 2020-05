Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ “Gossip? Io e mio marito cerchiamo normalità!”

Pubblicità

Essere la moglie di Carlo Conti significa avere spesso i riflettori puntati contro, eppure Francesca Vaccaro ammette che nonostante la notorietà anche suo marito preferisce rimanere lontano dal gossip. Lo ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, dichiarando “Ricerchiamo sempre la normalità. – per poi specificare che – Le nostre serate le trascorriamo a giocare con Matteo, finché lui non si addormenta. E il momento più bello è al mattino. Quando lui si sveglia e corre nel lettone. Ci prende la faccia, ci dà un bacio e ci dice: ‘Mamma, babbo, c’è il sole!’” D’altronde tutte le loro attenzioni sono proprio per il loro bambino: “Confesso che sono un po’ apprensiva. – ha infatti ammesso la Vaccaro, per poi specificare che – Lui invece è un bambino molto dolce, comunicativo e affettuoso. A quest’età poi ogni giorno è una nuova scoperta”.

Francesca Vaccaro: “Io e Carlo Conti teniamo che Matteo cresca educato”

Matteo Conti è un bambino con sani principi. Francesca Vaccaro, così come suo marito Carlo Conti, tengono infatti molto alla sua educazione: “Entrambi ci teniamo che cresca educato. E con dei sani principi” ha infatti raccontato la donna che nella vita fa la stilista. Ma com’è allora lavorare a casa con un bambino? “L’importante è che quando disegno sia da sola. – ha raccontato la Vaccaro – Soprattutto senza Matteo. Perché quando lui mi vede con la matita in mano, vuole farlo anche lui. Così lui inizia a disegnare e io da quel momento ho finito di lavorare”.



