Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ La coppia sta vivendo un momento di crisi?

Francesca Vaccaro sta vivendo un momento di crisi con il marito Carlo Conti? Le pagine di gossip si stanno interessando parecchio alla coppia negli ultimi mesi, a caccia di qualche indizio sulla presunta bufera che si sarebbe abbattuta sul conduttore e la consorte. In realtà basta spulciare il profilo Instagram di Francesca per trovarla a fine agosto in compagnia del marito e del figlio nato dal loro amore. Nessuna assenza quindi, come ventilato invece da alcuni siti, così come dimostra anche uno scatto precedente, realizzato a giugno per il compleanno del piccolo Matteo. “Un dolce compleanno con i miei amori e affetti più cari”, aveva scritto lei, mentre in una foto baciava le labbra del figlio, sotto lo sguardo attento del papà. Clicca qui per guardare la foto di Francesca Vaccaro e Carlo Conti. Da quanto ne sappiamo quindi, l’unico scivolone fra il presentatore e la moglie risale a diversi anni fa, quando i due hanno deciso di separarsi per qualche tempo. La coppia però ha ritrovato la passione e la felicità di sempre.

Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti: la frattura è un brutto ricordo?

La frattura che si è creata anni fa tra Francesca Vaccaro e il marito Carlo Conti sembra ormai terminata. I due tra l’altro si sono conosciuti in un periodo particolare della vita del conduttore, quando ha ammesso di essere malato di ‘Dongiovanite’. “Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibili si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola”, ha dichiarato Conti qualche mese fa nel suo libro Si dice babbo!, pubblicato in occasione della nascita del figlio Matteo. “L’unico rammarico che ho ogni tanto è di non aver sposato Francesca almeno tre o quattro anni prima, invece di fare un po’ il ragazzaccio e di tirarla un po’ per le lunghe“, ha aggiunto ancora. In base ad altre dichiarazioni fatte in passato dal presentatore, sappiamo che fra lui e Francesca non esiste alcuna gelosia, ma una grande maturità mista a complicità e amore, “Qualcosa che va oltre allo stare insieme. Lei è la donna della mia vita, il mio amore, la madre di Matteo, la persona con cui mi diverto a scherzare, a giocare, a parlare di cose importanti”. Oggi, venerdì 11 settembre 2020, Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata Panariello Conti Pieraccioni, lo show che rimette insieme sul palco i tre amici e colleghi.

Foto, un’immagine di famiglia

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Francesca Vaccaro (@francescavaccaro27) in data: 21 Ago 2020 alle ore 2:16 PDT





