FRANCESCA VACCARO, MOGLIE CARLO CONTI/ “Sempre più complici e innamorati”

Francesca Vaccaro è da 7 anni la moglie di Carlo Conti, noto conduttore e volto Rai che questa settimana torna in tv al timone di Affari Tuoi (Viva gli sposi!). Tanto per rimanere in tema matrimonio, la Vaccaro ha voluto ricordare il giorno delle loro nozze con un post su Instagram. “7 anni fa in questo momento ci siamo detti ‘per sempre’ davanti a Dio…”, esordisce Francesca, “e ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più NOI. C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare”. La condivisione della moglie mette in luce un lato inedito dell’inflessibile Conti, conosciuto non tanto per via delle sue vicende private (che sono quasi sempre rimaste tali), quanto piuttosto rispetto alla sua innegabile bravura.

Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti

Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti, è nata nel 1972 ed è una stilista e costumista televisiva. Non è difficile immaginare che i due si siano conosciuti proprio nell’ambito del loro lavoro, e precisamente dietro le quinte del noto programma Domenica In. Nel 2012, i due si sono sposati sulle colline fiorentine, alla presenza del celebre attore Leonardo Pieraccioni che ha fatto loro da testimone di nozze. Due anni più tardi è nato Matteo, il loro primo e unico figlio, e magari in futuro ne verranno altri, visto che lei è ancora abbastanza giovane (11 anni la differenza d’età che intercorre tra loro). Francesca è molto attiva su Instagram, dove vanta oltre 21mila follower, che allieta con scatti relativi alla sua vita quotidiana e ai suoi progetti lavorativi. Nei giorni di ricovero a causa del coronavirus, Carlo ha potuto contare sulla sua vicinanza e su quella di suo figlio Matteo, che al ‘babbo’ ha dedicato le solite attenzioni e anche di più. Sui profili social di Conti appare evidente come i due siano molto legati, e questo anche a dispetto degli impegni di lavoro che lo tengono spesso lontano da casa.



