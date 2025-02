Francesca Valiani: il primo incontro tra la moglie di Jovanotti e il cantante e il tenero biglietto in discoteca

Forse non tutti sanno che Jovanotti e sua moglie Francesca Valiani stanno insieme da una vita. Per l’esattezza si sono conosciuti quando erano ancora giovanissimi, a metà degli anni novanta: il primo incontro fu casuale, perché lui la scoprì in discoteca. “Mi diede un biglietto per una serata nel locale ma i miei genitori mi impedirono di andare. Conservo ancora oggi quel biglietto”, ha raccontato la dolce metà del cantante, con cui ha messo la mondo la figlia Teresa.

Non sono mancati i momenti di difficoltà e crisi profonda legata ad un presunto tradimento o un breve flirt che la compagna del cantante avrebbe avuto col giornalista Giuseppe Cruciani. In una intervista rilasciata anni fa ai microfoni di Donna Moderna, Jovanotti approfondì la questione, con alcune precisazioni. “Il tradimento è un segnale per richiamare la tua attenzione”, aveva detto.

Jovanotti spiega e ‘giustifica’ il tradimento della moglie Francesca Valiani: “Mi sono messo in discussione…”

“Io mi sono messo in discussione guardando difetti, affrontando a crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa”, le sagge parole di Jovanotti. Alla fine, il cantautore romano e la Francesca si ritrovarono, con la volontà di ricucire lo strappo. “Cò che abbiamo compreso è che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento”, la forte dichiarazione dell’interprete di A te.

Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani, ricordiamo, sono saliti all’altare nel 2008, dopo quindici anni trascorsi insieme, l’uno al fianco dell’altro. Oggi al di là del piccolo neo legato al tradimento, la storia d’amore tra la coppia prosegue a gonfie vele e gli errori del passato sono serviti a progredire anziché a dividersi ed imboccare strae diverse. Lorenzo Jovanotti e la sua dolce metà Francesca non potrebbero essere più felici…

