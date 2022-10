Francesca Valiani, chi è la moglie Jovanotti/ Come si sono conosciuti e il tradimento

Francesca Valiani e Jovanotti, come si sono conosciuti?

Francesca Valiani è la moglie di Jovanotti. Insieme dal 1994, la coppia nel 2002 ha dovuto superare un tradimento ed oggi sono più innamorati che mai! Un grande amore quello tra Francesca e Lorenzo Jovanotti che hanno condiviso gioie e dolori. Dal giorno del matrimonio ad oggi non sono mancati dei momenti di grande difficoltà, ma con il loro amore sono riusciti a superare ogni cosa. Dalla scoperta del tumore alla figlia Teresa Cherubini fino ad un tradimento che ha messo a dura prova il loro amore iniziato nel lontano 1994. I due, infatti, si sono conosciuti quando erano entrambi giovanissimi e da quel momento non si sono mai più lasciati.

Nel 2008 la promessa di matrimonio e di amarsi sempre che li ha portati anche a superare un momento di difficoltà sopraggiunto nel 2002 per un tradimento. A tradire è stata proprio Francesca, ma quel tradimento è stato vissuto da Jovanotti come un monito a smuovere qualcosa.

Francesca Valiani e il tradimento a Jovanotti “Mi sono messo in discussione guardando finalmente i miei difetti”

“Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione” ha raccontato Jovanotti in una vecchia intervista parlando del tradimento della moglie Francesca Valiani. “Mi sono messo in discussione guardando finalmente i miei difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io sia Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi perdersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è più forte di tutto” – ha detto il cantautore.

Un grande amore quello nato tra i due come ha raccontato proprio Francesca dalle pagine di Vanity Fair: “avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora”. Anche l’artista ha sempre speso parole di grande amore per la compagna: “Francesca ha più ambizioni su di me di quante ne abbia io. Tante cose le ho fatte per farla contenta. Dalle piccole, come mettermi un bell’abito perché so che a lei piace vedermi vestito non come un bambino. Un uomo da solo è una disgrazia. Io credo molto nella coppia, la coppia è una potenza”.

