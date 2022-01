Francesca Valiani e Teresa, moglie e figlia Jovanotti/ “Avevo 14 anni e lui…”

Francesca Valiani è la moglie del celebre cantante Jovanotti. Classe 1969, fotografa e lontana dal mondo dello spettacolo, è lei “la ragazza magica” che il cantautore ha descritto nei suoi brani più belli. I due si sono sposati nel 2008 e ancora oggi sono innamoratissimi, nonostante abbiano vissuto momenti molto complicati. La coppia, infatti, ha attraverso momenti di crisi estremamente pesanti, tra cui il presunto tradimento di Francesca con il noto giornalista e presentatore del programma radiofonico La Zanzara, Giuseppe Cruciani.

Jovanotti ha il Covid: "Mal di gola, dolori e febbre"/ "Positivo anche Nicola Savino"

Il fatto sarebbe avvenuto parecchi anni fa, esattamente nel 2002, quando Jovanotti e Francesca Valiani hanno appunto affrontato forse il momento più difficile della loro storia d’amore. Il peggio lo hanno vissuto quando hanno scoperto della malattia della figlia Teresa, che ha combattuto e vinto la battaglia contro il cancro.

Jovanotti, il tumore della figlia "Mi cedevano gambe"/ "Teresa aveva linfoma Hodgkin"

Francesca Valiani e il primo ‘appuntamento’ con Jovanotti

Come ha raccontato la stessa Francesca, in occasione di un’interessante intervista rilasciata un po’ di tempo fa, la storia d’amore con Jovanotti è nata all’improvviso, con un inatteso colpo di fulmine. “Avevo 14 anni, lui faceva il dj in un locale a Cortona e mi regalò il biglietto per una serata in quella discoteca, i miei ovviamente non mi permisero di andare, ma quel biglietto, non so esattamente per quale motivo, lo conservai con cura nel mio portafoglio e così è stato per anni”, aveva spiegato la moglie del cantante.

Jovanotti, incidente sul set: come sta?/ Graffi e "tre costole incrinate"

Oggi la coppia vive insieme alla figlia a Cortona, dove risiede da parecchio tempo, ad eccezione di un breve periodo trascorso all’estero. “Francesca ha più ambizioni su di me di quante ne abbia io” aveva invece detto Jovanotti a proposito del rapporto con la sua dolce metà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA