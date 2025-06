Francesca Valiani, moglie di Jovanotti: chi è la donna che negli anni Novanta ha rubato il cuore dell'artista? Il matrimonio nel 2008

Nelle sue canzoni canta l’amore e nella vita è innamorato della sua splendida moglie, la donna con la quale condivide la propria quotidianità da più di trent’anni e con la quale ha messo al mondo una bambina, oggi donna. Si chiama Francesca Valiani la moglie di Jovanotti, la donna che lo ha fatto innamorare a metà degli anni Novanta. I due si sono conosciuti che erano giovanissimi, in discoteca. Un incontro casuale quando lui cominciava a lavorare nel mondo della musica. “Mi diede un biglietto per una serata nel locale ma i miei genitori mi impedirono di andare. Conservo ancora oggi quel biglietto” ha raccontato Francesca.

Nonostante quel mancato incontro, quell’appuntamento non rispettato, Francesca e Lorenzo hanno ben presto cominciato una storia d’amore degna di nota, che ha portato alla nascita di Teresa. Negli anni non sono mancati momenti complessi come la malattia della figlia e ancora presunti tradimenti (da parte di lei), ma il loro amore ha superato ogni difficoltà e portato ad un matrimonio felice.

Francesca Valiani, moglie di Jovanotti: “Mi insegna molte cose”

Dopo la crisi vissuta tra Francesca Valiani e Jovanotti, i due sono riusciti a superare il momento “no”: “Io mi sono messo in discussione guardando difetti, affrontando a crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa” ha spiegato il cantante, che ha capito l’errore della moglie e lo ha superato, continuando ad amarla come prima. La moglie di Jovanotti e l’artista stanno insieme dagli anni Novanta ma si sono sposati solamente nel 2008, dopo quindici anni assieme. Le nozze sono avvenute a Cortona, proprio nel luogo dove il loro grande amore ha visto la luce.

La loro storia d’amore continua dunque, dopo trent’anni e più, con grande gioia e trasporto da parte di entrambi. Modi diversi di vivere la relazione per Jovanotti e la moglie, con l’artista che ha raccontato: “Io lascio sempre tutto aperto, invece Francesca apre e chiude, mi insegna molte cose, appartengo a lei, completamente, al cento per cento”.