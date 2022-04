Francesca Valiani, chi è la moglie di Jovanotti/ “Io invidiata? Hanno ragione: il nostro amore…”

Chi è Francesca Valiani, moglie di Lorenzo Jovanotti?

Dal 2008, e dopo tanti anni di convivenza, Lorenzo Jovanotti aveva sposato Francesca Valiani in quel di Cortona, la donna che forse era nel suo destino dato che era un’amica di sua sorella Anna, tramite cui l’ha conosciuta. Ma cosa sappiamo di Francesca che nel frattempo ha reso padre l’ex disc jockey e rapper di Teresa Lucia, la figlia nata il 13 dicembre 1998 e a cui papà Lorenzo dedicò l’indimenticabile e tenera hit “Per te”? Classe 1969, e dunque più giovane del marito, la Valiani è poco conosciuta dal grande pubblico dato che non è molto social (pur avendo un profilo Instagram molto seguito su cui pubblica anche alcuni suoi lavori) ma non può essere ridotta solo alla classica “moglie di” dal momento che è anche una apprezzata illustratrice, sua antica passione al pari della fotografia, che l’ha portata anche a pubblicare un libro e a tenere una rubrica sul quotidiano “la Stampa”.

Insomma una donna in carriera e di cui lo stesso Lorenzo Jovanotti ha avuto modo di dire che “ha più ambizioni su di me di quante ne abbia io, anzi tante cose le ho fatte per farla contenta”: da questo si evince come la Valiani rappresenti nella vita dell’artista una sorta di sprone, non solo dal punto di vista personale e per così dire pubblico ma anche nelle piccole cose, private e quotidiane. Un legame così forte tuttavia non può non avere radici profonde e infatti, anche se convolati a nozze solo nel 2008, i due si conoscono dall’adolescenza. Francesca Valiani all’epoca aveva solo 14 anni e, come raccontato in una intervista a “Vanity Fair”, forse già c’era una certa sintonia: “Lui mi portò un biglietto per una serata in un locale di Cortona: i miei non mi fecero andare ma io quel biglietto lo conservai, senza alcun motivo, per anni nel portafoglio e ce l’ho ancora”.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti fino a quando le loro traiettorie di vita non si incrociarono nuovamente: è il 1994 e da allora Lorenzo e Francesca Valiani non si sono lasciati più tanto che il loro amore poi è stato coronato dall’arrivo della loro primogenita e unica figlia, Teresa. Lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e restia alle apparizioni pubbliche, la Valiani come detto si racconta più che altro attraverso gli scatti del suo profilo Instagram in cui però compare raramente, ma che documentano i viaggi del compagno, i luoghi visitati nel corso degli anni e anche i momenti privati nel corso dei tour. “Io una donna invidiata? Hanno ragione (…) Essere amati non è mai una cosa scontata” aveva detto una volta a “Vanity Fair” in merito al fatto di avere un marito che le dedicava anche delle stupende canzoni d’amore.

