Francesca Vecchioni, chi è la figlia di Roberto Vecchioni/ Dedica alle figlie “Sembra ieri che siete nate…”

Chi è Francesca Vecchioni, figlia di Roberto Vecchioni

Francesca Vecchioni è una dei quattro figli di Roberto Vecchioni ed è nata dal primo matrimonio del cantautore con Irene Bozzi. Attivista e fondatrice di Diversity (una realtà che promuove la cultura dell’inclusione), Francesca Vecchion ha fatto coming out ammettendo che non è stato facile parlare del proprio orientamento sessuale con il padre la cui reazione ha piacevolmente sorpreso la donna. Quando ha ammesso di uscire con una donna, infatti, il cantautore ha risposto come segue: “Ma vaff… Mi hai fatto spaventare. Non sapevo più cosa pensare. Me lo potevi dire subito”.

Daria Colombo e Irene Bozzi: chi sono la moglie e l'ex di Roberto Vecchioni/ "Sono felice di..."

Francesca Vecchioni ha così avuto una storia importante con Alessandra Brogno con cui ha formato una famiglia con la nascita delle gemelle. Oggi, però, il rapporto con l’ex compagna è finito.

La dedica di Francesca Vecchioni alle figlie

Molto attiva sui social, Francesca Vecchioni pubblica anche foto in cui è insieme alle figlie. Recentemente, pubblicando una foto in cui è con le sue bambine, si è lasciata andare ad una dolce dedica per loro non nascondendo la paura di vederle crescere troppo in fretta.

Edoardo Vecchioni, chi è il figlio di Roberto Vecchioni affetto da sclerosi multipla/ "Con la malattia..."

“E poi la vita non si ferma, che sembra ieri che siete nate, e ora non vorrei perdere un istante della meraviglia che siete.

Forse è questo che ci fa volare, tenendo stretto tutto il nostro amore… e forse è questo che vi fa volare, lasciando andare tutto questo amore. Guarda come è potente: avete 11 anni e nemmeno riesco a ricordare che prima non c’eravate”, ha scritto su Instagram pubblicando la foto che vedete qui in basso.

LEGGI ANCHE:

Arrigo Vecchioni, chi è il figlio morto di Roberto Vecchioni/ Il dolce ricordo della sorella Francesca

© RIPRODUZIONE RISERVATA