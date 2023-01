Francesca Vecchioni, coming out e fidanzata: chi è?/ Dopo addio ad Alessandra Brogno…

Francesca Vecchioni, il coming out al padre Roberto

Francesca Vecchioni è la figlia di Roberto Vecchioni che ha deciso di fare coming out prima in famiglia e poi pubblicamente. Appena adolescente, infatti, Francesca scelse di essere totalmente sincera con la propria famiglia ammettendo le proprie scelte. A raccontarlo, recentemente, è stata lei stessa nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Francesca Vecchioni, così, raccontò al padre di provare interesse per le donne.

Francesca, figlia Roberto Vecchioni/ "Paura di fare coming out con lui, ma disse..."

“Mi chiese se frequentavo qualcuno: mi rovesciai addosso il succo che stavo bevendo. Fino ad allora non avevo mai detto nulla della mia vita sentimentale: non volevo mentire e quindi omettevo”, ha raccontato Francesca ricordando l’iniziale preoccupazione del padre prima di scoprire quello che gli avrebbe detto. Dopo averlo scoperto, la reazione di Vecchioni fu la seguente: “Ma vaff… mi hai fatto spaventare… Non sapevo più cosa pensare! Ma non me lo potevi dire subito?!’”.

Roberto Vecchioni: "Bravo prof non è chi non boccia"/ "Non contano solo i risultati…"

Chi è la nuova fidanzata di Francesca Vecchioni?

Francesca Vecchioni ha avuto una relazione importante con Alessandra Brogno con cui è diventata mamma di due bambine che oggi hanno dieci anni. Dopo la fine della loro relazione, Alessandra Brogno e Francesca Vecchioni riescono a crescere serenamente le loro figlie nonostante l’amore sia finito. La figlia di Roberto Vecchioni, dunque, oggi è una mamma single?

Secondo alcune indiscrezioni, pare che nella vita della Vecchioni ci sia un nuovo amore. Non ci sono, tuttavia, dettagli su chi sia la persona che abbia fatto breccia nel cuore della figlia del cantautore. Ospite di Serena Bortone, racconterà nuovi dettagli della sua vita privata?

Vecchioni: "Meloni vincerà Elezioni, ma non è credibile"/ "Preoccupato per i diritti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA