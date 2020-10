Francesca Vecchioni, figlia Roberto/ “Coming out con lui? Mi mandò a quel paese”

La figlia di Roberto Vecchioni, Francesca, è stata ospite negli studi di Oggi è un altro giorno, su Rai Uno. Serena Bortone, la conduttrice del talk-show, ha incalzato la propria ospite sul coming out, visto che Francesca Vecchioni è lesbica ed ha due figlie assieme alla propria compagna: “Il coming out non è mai per sempre perchè noi diamo per scontato l’eteresossesualità, mentre tutti gli altri, gay, lesbiche, trans, passano la vita a fare coming out, cerchi solo di essere autentico, te stesso, e quindi è un continuo coming out. Da quando ho due figlie fanno coming out per me. Ogni volta che conosci una persona nuova, le mie figlie dicono che hanno due mamme e questo è già un coming out”. Su atti di bullismo nei suoi confronti o nei confronti delle figlie: “Il bullismo riguarda tutti indipendentemente, siamo sempre responsabili di questa società, penso che la cosa più importante con i figli sia essere autentici, dare gli strumenti per essere se stessi, io non ho mai vissuto esperienze di pregiudizio verso di loro. La cosa importante è conoscere, una volta che conosci abbatti il pregiudizio”.

FRANCESCA VECCHIONI: “C’E’ COMING OUT PRIVATO E PUBBLICO”

Serena Bortone ha quindi chiesto a Francesca Vecchioni se sia più difficile fare il coming out privato, in famiglia, o quello pubblico, fuori di casa: “Se la relazione è privata è più difficile fare coming out con i genitori, è più difficile perchè mette in gioco la relazione, per me è stato difficile poi si è rivelato facile; io sono stata fortunata ma erano comunque mio padre e mia madre e poteva essere difficile. Il coming out pubblico è una responsabilità, cambiamo la società se manifestiamo qualcosa di positivo”. Su come Roberto Vecchioni abbia reagito al coming out della figlia Francesca: “Mio padre mi ha mandato a quel paese, me l’aveva chiesto più volte e io ero molto timida e non riuscivo a dirlo; ad un certo punto dopo una serie di risposte gli ho detto che avevo una ragazza e mi ha mandata a quel paese, come per dire che si immaginava chissà che, e che lo avevo fatto spaventare, ma io sono stata fortunata con i miei genitori non è sempre così”.



