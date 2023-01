Francesca Vecchioni/ “Merito non può esistere senza inclusione e pari opportunità”

Francesca Vecchioni, figlia di Roberto Vecchioni, a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio 2023, ha parlato del suo impegno per un mondo privo di disuguaglianze. La donna ha dichiarato: “Noi viviamo in un mondo progettato, disegnato, costruito, scritto da un gruppo di persone che, in qualche modo, disabilita le altre. Si parla tanto di minoranze, ma nella quotidianità non esistono le minoranze. Io sono una privilegiata, ma dobbiamo ricordarci che alcune persone non arrivano neanche a poter percorrere quella gara dal nostro stesso punto di partenza”.

Francesca Vecchioni, coming out e fidanzata: chi è?/ Dopo addio ad Alessandra Brogno…

FRANCESCA VECCHIONI: “IL MERITO? NON ESISTE SENZA OPPORTUNITÀ E UGUAGLIANZA”

Francesca Vecchioni ha aggiunto che, per come è impostata la società odierna, “non si può neanche arrivare a lavorare in alcuni ambienti, mondi, organizzazioni. Si parla tanto di merito… Come fa a vincere il migliore se noi non riusciamo a creare opportunità e uguaglianza?”. Le generazioni attuali “hanno chiaro quanto sia importante essere se stessi senza continuamente affermarlo. È giusto però ricordare che esistano persone LGBTQ+, che noi siamo portati a identificare come minoranza. Io sono lesbica e da piccola penso di non avere mai visto nulla in televisione circa una donna che amasse un’altra donna. La diversità è un fatto, è la realtà della nostra società”.

LEGGI ANCHE:

Francesca, figlia Roberto Vecchioni/ "Paura di fare coming out con lui, ma disse..."Roberto Vecchioni: "Bravo prof non è chi non boccia"/ "Non contano solo i risultati…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA