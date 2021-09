Francesca Verdini, fidanzata di Salvini “rimbalzata alla Versiliana”/ “No Green Pass”

Francesca Verdini, la fidanzata di Matteo Salvini, non è riuscita ad entrare alla Versiliana. Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela nella sua rubrica per Dagospia, la donna pare sia stata fermata a causa della mancanza del Green Pass. Ecco, infatti, quanto si legge: “‘Lei non può entrare’, Francesca Verdini rimbalzata alla Versiliana. L’episodio è accaduto qualche settimana fa quando Verdini stava accompagnando all’evento il fidanzato Matteo Salvini. Gira voce che il motivo dell’esclusione fosse dovuto all’assenza del Green Pass, dimenticato o non in suo possesso.”

Dunque, non è chiaro se la Verdini l’avesse dimenticano o non ne fosse proprio in possesso, tuttavia pare sia stato proprio a causa del Green Pass assente che la fidanzata di Salvini non è stata ammessa al Festival.

Intanto proprio di recente, Matteo Salvini e la sua affascinante fidanzata sono stati paparazzati insieme a Forte dei Marmi. Nelle foto i due condividono lo stesso lettino e si baciano con passione. Lei lo stuzzica e i due cedono poi ad effusioni sotto l’ombrellone. Immagini che confermano non solo il grande feeling presente nella coppia ma che rendono evidente una storia d’amore solida. Ricordiamo che Francesca Verdini è molto più giovane di Matteo Salvini: lei ha 29 anni, compiuti da poco e con una festa a sorpresa organizzata a Ostia proprio dal leader della Lega; Salvini, invece, ne ha 48. Una differenza d’età che, come confermano le immagini, non ha finora creato alcun problema per la coppia.

