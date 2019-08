Francesca Verdini ha lasciato Matteo Salvini?/ Spunta ex tentatore Temptation Island

È già finita la storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini? L’indiscrezione, che circola nelle ultime ore ed è stata rilanciata da Il Messaggero, è clamorosa. La figlia di Denis Verdini avrebbe lasciato l’ormai ex ministro dell’Interno e vicepremier del governo M5s-Lega. Le ragioni dell’addio tra i due non sono state rese ancora note, ma si parla di un’amicizia molto stretta tra la 28enne e un ex tentatore di Temptation Island. Non è chiaro se sia davvero finita tra Salvini e Francesca Verdini, anche perché dai profili social dei diretti interessati non emerge alcun indizio, eppure sulle pagine di gossip circolano rumors su una presunta vicinanza tra la figlia del politico e imprenditore e l’ex tentatore. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, si tratterebbe di Rodolfo Salemi, che alle spalle ha anche una breve esperienza all’interno di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore (di Mara Fasone).

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI SI SONO LASCIATI? SPUNTA “TENTATORE”

A dispetto delle indiscrezioni che stanno circolando, la relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini procederebbe a gonfie vele. «I due sono infatti sempre più innamorati e complici», scrive il settimanale. Al tempo stesso spiega che il 34enne ex tentatore di Temptation Island, Rodolfo Salemi, sarebbe attratto dalla figlia di Denis Verdini e che i due siano legati da una «antica amicizia». Non c’è ancora chiarezza, dunque. Non resta allora che attendere qualche riscontro in merito agli sviluppi di questo intrigo sentimentale estivo. Solo qualche giorno fa circolavano foto di Matteo Salvini e Francesca Verdini al mare insieme, felici. Ora si parla di una presunta rottura. Non sembra dunque un buon momento per Matteo Salvini, reduce da una crisi di governo che di fatto sta portando alla nascita di un nuovo esecutivo che vede la Lega all’opposizione e una maggioranza che si va formando con Movimento 5 Stelle e Partito Democratico protagonisti.

