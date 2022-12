Francesca Viverit, chi è la fidanzata di Francesco Oppini/ “Mi fai bene al cuore”

Francesca Viverit, chi è la nuova fidanzata di Francesco Oppini

Francesco Oppini sarà ospite di Serena Bortone, insieme alla madre Alba Parietti, nella puntata di oggi, martedì 6 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Ad agosto Francesco Oppini ha ufficializzato la sua relazione con Francesca Viverit, a cui è legato da qualche mese. Il figlio di Alba Parietti è stato legato per molti anni a Cristina Tomasini, che lo aveva aspettato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e con cui si parlava anche di matrimonio. Sulla fine della loro storia però è calato il silenzio e nessuna spiegazione sui motivi che hanno portato alla separazione. Su Francesca Viverit, nuova fidanzata di Oppini, non si hanno hanno molte informazioni. Abita a Basiglio, dove abita anche Francesco, e in passato è stata una nuotatrice a livello agonistico e anche istruttrice di nuoto.

Francesca Viverit si è laureata

A novembre Francesca Viverit si è laureata in Scienze dei Servizi Giuridici all’Università Statale di Milano: “Fiero di te, di quello che sei e degli sforzi che hai fatto per arrivare a questo importantissimo momento. Adesso, piccola grande Francesca, sei in rampa di lancio per poter affrontare la “vita lavorativa” con forza, consapevolezza e dedizione. Congratulazioni Dottoressa, congratulazioni mia Dottoressa!”, ha scritto Francesco Oppini su Instagram, pubblicando alcune foto della laurea della fidanzata. I due sono molto riservati, lei ha il profilo privato su Instagram, ma ogni tanto Francesco pubblicato delle foto insieme a Francesca: “Mi fai bene al cuore”, ha scritto la ragazza commentando una foto di un loro romantico bacio pubblicata dal fidanzato.

