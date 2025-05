Da qualche anno ormai, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, è fidanzato con la giovane Francesca Viverit. La fidanzata di Francesco Oppini è laureata in servizi giuridici, dopo aver studiato all’Università degli Studi di Milano. Al suo fianco, negli ultimi mesi del suo percorso accademico, c’è stato proprio l’opinionista calcistico e personaggio tv, tanto che al suo fidanzato, Francesca aveva dedicato queste parole: “Sei stato fondamentale in questi ultimi mesi intensi e decisivi per portare a termine il lavoro. Grazie di essere l’uomo che sei, sono fortunata e fiera di averti al mio fianco”. Una dedica splendida da parte della ragazza, ricambiata qualche anno dopo da Francesco.

Il figlio di Alba Parietti, infatti, lo scorso ottobre si è congratulato con la fidanzata per aver ottenuto il master. “Dopo la laurea in “legge”, adesso il Master di 1º livello in “Management dello sport e degli eventi sportivi” … Orgoglioso e anche un po’ invidioso di te!” ha scritto Oppini. I due, dunque, sono molto legati: li unisce non solo l’amore che provano ma anche il fatto di essere orgogliosi e soddisfatti per i traguardi dell’altro.

Francesca Viverit, chi è la fidanzata di Francesco Oppini: i progetti insieme

Il rapporto tra Francesco Oppini e la fidanzata Francesca Viverit va avanti ormai da diversi anni: i due stanno insieme dal 2022 e la loro storia sembra fondata su basi solide, tanto che i due sarebbero intenzionati a compiere passi importanti. Prima del matrimonio, però, nelle intenzioni di Francesco Oppini e della sua fidanzata, c’è quello di mettere su famiglia: i due vorrebbero infatti un figlio.

Prima, però, c’è ancora tempo per i viaggi e per il tempo di coppia. I due, infatti, spesso si dedicano del tempo da passare insieme in giro per il mondo, come si vede bene sui social di entrambi. Momenti che rafforzano ancora di più il loro amore.

