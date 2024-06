Francesco Acerbi e Claudia Scarpari si sposano/ La dolce dedica: “Oggi, domani, per sempre. Ti amo”

Francesco Acerbi e Claudia Carpari: l’annuncio del matrimonio

Francesco Acerbi e Claudia Carpari sono pronti a coronare il loro amore con il matrimonio dopo la nascita delle figlie la cui data, per il momento, resta top secret. Ad annunciare i fiori d’arancio è il difensore dell’Inter che, sui social, condividendo una foto della compagna con l’anello di fidanzamento al dito. “Grazie amore mio per avermi detto sì“, ha scritto il difensore a cui ha poi aggiunto una bellissima dedicata alla compagna – “Oggi, domani, per sempre. Ti amo”.

Nicolas Del Rio gettato in un pozzo/ A far trovare il corpo, l'albanese indagato che parlò a Chi l'ha visto?

Bellissima e serena, Claudia Carpari mostra orgogliosa la mano con l’anello di fidanzamento che rappresenta il segno d’amore tra i due che è stato già coronato dalla nascita delle loro bambine con cui la compagna del calciatore spesso si mostra sui social condividendo attimi della loro vita quotidiana.

La storia d’amore tra Francesco Acerbi e Claudia Carpari

Francesco Acerbi e Claudia Carpari si sarebbero conosciuti nel 2020 grazie ad alcuni amici in comune diventando subito genitori nel 2021 con la nascita della primogenita Vittoria mentre nel 2023 è nata Nala. “Ci siamo conosciuti al mare e non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha – aveva dichiarato in un’intervista Claudia Scarpari, che di professione è avvocato – Però so che, da quando ci siamo incontrati, non siamo più riusciti a stare lontani”.

Temptation Island 2024, Maria De Filippi sul ‘set’: il motivo/ E spunta un ‘indizio’ sul Grande Fratello 2024

In occasione della conquista dello Scudetto da parte dell’Inter, poi, Francesco Acerbi ha dedicato delle parole speciali anche alla compagna: “È anche merito tuo per essermi sempre stata al mio fianco anche nei momenti più duri. Ti amo per questo e perché sei unica nel tuo genere sia nei tuoi modi a volte duri sia quando sei dolce. Sei speciale”, ha scritto il calciatore.













© RIPRODUZIONE RISERVATA