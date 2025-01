Francesco Acerbi è ufficialmente sposato. Dopo la proposta dello scorso giugno, il difensore dell’Inter ha pronunciato il fatidico “sì” unendosi in matrimonio con la sua compagna, Claudia Scarpari, con cui ha già due figlie. La coppia ha scelto di sposarsi con rito civile, in una cerimonia caratterizzata da eleganza e semplicità. Claudia ha sorpreso tutti con un look raffinato, indossando un tailleur bianco chic al posto del tradizionale abito da sposa. Acerbi, invece, ha optato per un completo beige, perfetto per l’occasione.

Dopo le nozze, il calciatore ha dedicato alla sua neo moglie un messaggio dolcissimo sui social, condividendo con i suoi followers la gioia di questo momento speciale: “Amore quanto sei bella e quanto sono onorato di far parte della tua vita. Il matrimonio è un passo per un unione ancora maggiore, per vivere per sempre insieme. Grazie per essere sempre al mio fianco. Ti amo e ti amerò sempre. Per sempre”. Sui social, amici e parenti presenti alla festa hanno condiviso diverse foto e video della cerimonia, tra cui un video del difensore dell’Inter scatenato mentre balla e si diverte insieme alla neo-moglie e alle persone più importanti della sua vita.

Francesco Acerbi e Claudia Scarpari: la loro storia e chi è la moglie del calciatore

In passato, Acerbi aveva avuto un flirt con Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, e una lunga storia con una ragazza romagnola, finita nel 2017. L’ex difensore ha poi conosciuto Claudia Scarpari cinque anni fa, convolando a nozze ad inizio 2025. I due si sono visti per la prima volta nell’estate del 2020, grazie ad alcuni amici in comune che li hanno fatti incontrare. Da quel momento, è scoccata la scintilla e negli anni il calciatore ha costruita una famiglia insieme alla donna. Nel 2021 è nata la loro primogenita, Vittoria, e nel 2023 è arrivata la seconda figlia, Nala.

Ma chi è esattamente Claudia Scarpari, la neo moglie di Francesco Acerbi? Claudia è nata nel 1988 a Suzzara, in provincia di Mantova, ed è un’avvocatessa. Prima di conoscere Acerbi, non era appassionata di calcio, anche se da bambina tifava Milan. Oggi, però, non si perde una partita del marito, sostenendolo sempre con grande entusiasmo. Inoltre, coltiva una grande passione per la cucina e il fitness, come si può notare dai suoi profili social. Nel 2020, ha conosciuto il calciatore, che poco dopo l’ha resa madre per la prima volta di Vittoria e, successivamente, di Nala.