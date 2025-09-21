Malattia Francesco Acerbi: il tumore individuato durante una visita di rito, la carriera e l'amore per la compagna Claudia...

Calciatore dell’Inter e con una famiglia bellissima sempre al suo fianco. Oggi la vita sembra sorridere a Francesco Acerbi, ma in passato il difensore classe 1988 ha vissuto periodi molto difficili e tenebrosi. Tutto a causa di un maledetto tumore al testicolo sinistro che fece sprofondare Francesco in una crisi apparentemente senza via di uscita. Ai tempi, era il 2013, Acerbi aveva solo venticinque anni, era un calciatore del Sassuolo e scoprì la malattia durante le consuete visite mediche di rito.

Claudia Scarpari, chi è la moglie di Francesco Acerbi/ “Ecco come mi ha conquistata”

“Rimasi scioccato e poi non sapevo come reagire. Ero anche molto giovane, poi però i medici mi dissero che si sarebbe risolto tutto”, ricorda Francesco Acerbi in una intervista a Vanity Fair. Oggi il calciatore è guarito totalmente. E’ un compagno e padre presente e felice, innamoratissimo di Claudia Scarpari e delle due figlie Vittoria, nata nel 2021, e Nala nel 2023. Un traguardo non da poco, considerando la storia personale del calciatore e il periodo buio legato alla malattia.

Aurora Tila, chi è 13enne morta a Piacenza cadendo dal balcone/ Ex a processo per omicidio: "Ha confessato…"

Francesco Acerbi dopo il tumore: “Oggi il mio presente è semplice”

“Oggi il mio presente è fatto di cose semplici”, ha confidato Francesco Acerbi in una intervista rilasciata in occasione del lancio del suo nuovo libro, Io Guerriero. Un’opera in cui il calciatore racconta un po’ tutta la sua storia, ripercorrendo le tappe e le sfide più significative della sua vita vissuta. D’altronde nel corso degli anni, Francesco Acerbi ha dovuto fare i conti con parecchi ostacoli, senza mai perdersi d’animo e affrontando tutto con fiducia e ottimismo.

Matteo Bocelli, chi è, è fidanzato?/ Periodo buio dopo la separazione dei genitori: "Difficile cancellare..."

“Oggi porto le bambine a scuola, mi alleno, torno a casa e poi guardo un cartone con loro”, ha spiegato fiero e orgoglioso papà Francesco. “Non sono momenti speciali per chi li guarda da fuori, ma per me sono tutto. Sono la vita vera”, ha detto teneramente il calciatore. Parole che la dicono lunga sulla persona e sul suo approccio alla vita.