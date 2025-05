Se per tanti anni Francesco Acerbi è stato lo “scapolo d’oro” della serie A, dal 2020 al suo fianco c’è una donna che gli ha cambiato profondamente la vita. Lei si chiama Claudia Scarpari e proprio nel 2020 ha cominciato la relazione d’amore con il difensore attualmente all’Inter. Claudia, che era già mamma, si è innamorata di Francesco Acerbi grazie alla sua simpatia. “Ci siamo conosciuti al mare e non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha” ha spiegato che un’intervista di qualche tempo fa la moglie di Francesco Acerbi. Negli anni i due hanno costruito pian piano il loro amore facendo tappe e passi sempre più importanti, mettendo al mondo due figlie, Vittoria e Nala.

Nel 2024 è poi arrivata la proposta di matrimonio e nel gennaio del 2025 i tanto attesi fiori d’arancio, con una cerimonia intima davanti alle persone più care a Claudia e Francesco. “Il giorno più bello della nostra vita insieme alla nostra famiglia e agli amici più importanti, non potevamo chiedere di più. È stata una giornata pazzesca” hanno scritto i due sui social nell’annunciare il loro matrimonio.

La moglie di Acerbi, chi è Claudia: “Mi completi”

L’amore tra Claudia Scarpari e Francesco Acerbi prosegue più forte che mai. In occasione del compleanno del marito, Claudia gli ha dedicato queste parole dolcissime: “Sei il nostro tutto, mi completi, sei mio marito il mio compagno di vita, la colonna portante della nostra famiglia. Ti amiamo tantissimo papi”. La moglie di Francesco Acerbi, che prima di conoscere il marito non seguiva il calcio, è un avvocato. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto grazie ad amici in comune: da quel momento, i due non si sono più lasciati e hanno deciso di condividere la loro quotidianità e la loro vita insieme, mettendo al mondo due splendide bimbe.