Francesco Acerbi si opera per la pubalgia/ Niente Euro 2024: pre-allertato Gatti (oggi giovedì 30 maggio)

FRANCESCO ACERBI SI OPERA PER LA PUBALGIA: PRE-ALLERTATO GATTI PER EURO 2024

Francesco Acerbi si opera per la pubalgia: non è bastata la prudenza delle ultime settimane, quando il nerazzurro ha centellinato le proprie presenze in campo dopo la matematica certezza della conquista dello scudetto, anche grazie al gol segnato proprio da Francesco Acerbi nel già mitico (sulla sponda nerazzurra) derby del 22 aprile scorso. La notizia è arriva nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 maggio 2024: l’operazione chirurgica imporrà a Francesco Acerbi di conseguenza la rinuncia a Euro 2024, dove sarebbe stato uno dei pilastri della difesa azzurra per il c.t. Luciano Spalletti.

Leggiamo quindi la comunicazione ufficiale da parte della Federcalcio: “A causa dei postumi di un ‘groin pain’ (pubalgia), il calciatore Francesco Acerbi non farà parte della Nazionale che domani si radunerà al Centro Tecnico Federale in vista di UEFA EURO 2024”. Comincerà infatti a mezzogiorno del 31 maggio l’avventura dell’Italia verso gli Europei in Germania, dove difenderemo il titolo conquistato tre anni fa. Per sostituire Francesco Acerbi, ironia della sorte, dovrebbe esserci un esponente della grande rivale Juventus: “Il Ct azzurro Luciano Spalletti ha già preallertato il difensore della Juventus Federico Gatti, che si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede”, ha infatti annunciato la stessa nota FIGC.

UNA STAGIONE INTENSA PER FRANCESCO ACERBI

Francesco Acerbi chiude in questo modo una stagione eccellente sul campo, dove il nerazzurro si è confermato come uno dei difensori più forti in circolazione e ha dato un validissimo contributo allo scudetto della seconda stella dell’Inter, ma più complicata fuori, tra il caso con Juan Jesus prima e adesso la pubalgia che lo costringe a una dolorosa rinuncia ad Euro 2024, dove quindi l’Italia perderà un importante tassello del ‘blocco Inter’ pubblicamente lodato dallo stesso c.t. Spalletti, che a questo punto comprenderà Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Davide Frattesi.

Francesco Acerbi in stagione ha collezionato 38 presenze in partite ufficiali, con tre gol e due assist che non guastano per chi di mestiere deve soprattutto evitare i gol degli avversari. Subito dopo il derby “stellare” del 22 aprile, il difensore nerazzurro aveva saltato le partite contro Torino (in panchina), Sassuolo e Frosinone (nemmeno convocato per queste due trasferte), ma poi era tornato in campo contro Lazio e Verona e quindi c’era ottimismo attorno alla partecipazione di Francesco Acerbi ad Euro 2024, invece ha vinto la pubalgia e lo rivedremo nella prossima stagione con l’Inter.











