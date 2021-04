Francesco Acquaviva morto figlio sociologo Sabino/ Suicida vicino a ufficio Casellati

Tragedia a Padova in Via Antinate, proprio davanti allo studio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: è morto suicida il figlio di Sabino Acquaviva – Francesco Samuele – dopo essersi gettato dal sesto piano della sua abitazione venerdì sera scorso. Sconvolto il pieno centro di Padova, con il 56enne trovato senza vita in mezzo alla strada in pieno giorno: sembrano non esserci dubbi circa la natura volontaria del gesto, con il corpo deturpato dal volo fatale fatto dalla palazzina dove viveva con la madre e la badante.

Il sociologo Sabino Acquaviva infatti è morto il 29 dicembre 2015, grande autore e studioso della sociologia della religione, della sociobiologia e studi sui mass media: tra i molti libri da lui scritti, “L’eclissi del sacro nella società industriale” è certamente il più noto, pubblicato nel 1961 e tradotto in tutto il mondo.

IL SUICIDIO DAL SESTO PIANO

I soccorritori di Francesco Samuele Acquaviva hanno tentato invano di prestare le prime cure e rianimare il corpo del 56enne ma non c’è stato nulla da fare dopo quel tremendo impatto sull’asfalto: restano comunque ancora poco chiare le cause che lo avrebbero portato ad un suicidio dalla sua stessa palazzina e in questo weekend gli inquirenti hanno provato a raccogliere quanto più materiale possibile interrogando i familiari e gli amici sotto choc del figlio di Sabino Acquaviva. Le testimonianze di chi ha visto la scena non hanno alcun dubbio: l’uomo si è suicidato. Resta però da capire per quale motivo e se c’erano già state avvisaglie di tal genere della scomparsa del padre nel 2015 fino a venerdì scorso.

