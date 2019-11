Francesco Aiello, candidato M5s in Calabria “ha villa abusiva”/ E lui “Sciacallaggio”

Francesco Aiello, il candidato M5s alla presidenza della Regione Calabria, potrebbe rappresentare già una “grana” per i grillini. Una sua casa è stata dichiarata parzialmente abusiva e quindi da abbattere in parte. La villetta svetta a Carlopoli, in provincia di Catanzaro, nonostante Tar e Consiglio di Stato abbiano condannato il professore e il fratello a demolirne un piano. La notizia è stata riportata da Repubblica, che parla di una storia dalle radici antiche. Bisogna infatti andare indietro fino alla fine degli anni ’80, al momento in cui i genitori di Francesco Aiello decisero di costruirla. I due sono andati oltre la cubatura prevista e infatti l’anno dopo il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, scortato dalle forze dell’ordine, certificò che le volumetrie erano più che doppie. Inoltre, la destinazione d’uso era completamente diversa da quella prevista nel piano di lottizzazione. In ogni caso i genitori del candidato M5s alla Regione Calabria ignorarono quanto rilevato.

FRANCESCO AIELLO, CANDIDATO M5S IN CALABRIA “HA VILLA ABUSIVA”

E così fecero pure con l’ordinanza di demolizione e il verbale di inottemperanza che è stato notificato un anno e mezzo dopo. Come riportato da Repubblica, ci sono un piano interrato e il secondo in più, mentre il corpo principale è grande quasi il doppio del previsto. Ma è ancora là, dopo un decennio. La famiglia fece ricorso al Tar, ma l’istanza fu respinta, mentre la richiesta di sanatoria fu accettata solo con lo sconto. Se il corpo principale fu “graziato”, seminterrato e primo piano dovevano essere invece demoliti. Ma anche questa ordinanza fu ignorata. Il Comune riuscì a farsi pagare gli oneri concessori per il corpo principale e il primo piano, sanati col condono, ma il resto della villa abusiva è rimasta dov’è. Il Comune ci ha riprovato notificando agli eredi – Francesco Aiello e suo fratello – l’ennesima ordinanza di demolizione, poi la questione è stata dimenticata. «È l’uomo giusto», aveva detto il coordinatore M5s per le regionali Paolo Parentela. Ma il caso resta in piedi. E la casa (abusiva) pure. Lui si difende: «Sciacallaggio contro di me».

