Francesco Ambrosoli chi è, ex compagno Simona Tagli/ “E’ stato un colpo di fulmine poi…”

Simona Tagli, la storia d’amore con Ambrosoli: “Colpo di fulmine”

Simona Tagli è stata sposata per tre anni con Anelli, poi ha lasciato il marito perchè follemente innamorata di Francesco Ambrosoli, erede della dinastia del miele. I due si conoscono in occasione del Giro d’Italia 2003: lei era inviata di una trasmissione sportiva, lui si occupava degli ospiti della manifestazione. “È stato un vero colpo di fulmine“, raccontava la conduttrice a Chi.

Dall’amore con il compagno, nel 2005, è nata sua figlia Giorgia. Successivamente, però, la relazione ha cominciato a vacillare: “Non è stato facile: ho deciso di essere una donna indipendente. La cosa che mi dà maggior soddisfazione è riuscire a fare tutto, proprio come farebbe un uomo” raccontava a Il Mattino. Eravamo entrambi adulti, caratteri già formati e una propria storia. Volevamo un figlio, ma il suo arrivo ci ha destabilizzato. Per me era importante il matrimonio, non è arrivato”, ha confessato la Tagli a Diva e Donna.

Simona Tagli e la battaglia legale con l’ex compagno

Dopo la nascita della loro figlia, Simona e Francesco si sono separati senza convolare mai a nozze. La rottura ha portato anche ad un’estenuante battaglia legale per l’affido di Georgia: “Ho dovuto affrontare una dura guerra legale per l’affido di mia figlia. Quando ho capito che le donne dello spettacolo non sono ben viste negli ambienti giuridici in quanto a capacità genitoriale, mi sono messa a casa in un attimo…” affermava a Diva e Donna.

Dopo quell’esperienza non è dato sapere se la showgirl sia single o meno, considerando la riservatezza con la quale Tagli ha affrontato la questione. Nel 2021, infatti, parlava di “persona speciale” ma senza mai rivelarne l’identità o raccontando dei dettagli a riguardo.

