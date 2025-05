Dopo essersi lasciati diversi anni fa, in seguito alla nascita della figlia Georgia, Francesco Ambrosoli e Simona Tagli sono tornati insieme. La coppia aveva vissuto una crisi profonda dopo l’arrivo in famiglia della piccola, arrivando a perdersi e prendere due strade diverse. Una relazione che sembrava destinata ad arenarsi definitivamente, ma è stata proprio la genitorialità ad unire nuovamente Francesco Ambrosoli e Simona Tagli. “Ci prendemmo una pausa di riflessione ma poi la nostra coppia non si è più ricomposta”, raccontò Simona Tagli in una intervista di qualche tempo fa nel salotto Storie di Donne al Bivio.

“La maternità ci ha divisi”, confida ancora la showgirl, parlando di quel che non aveva funzionato con l’ex compagno Francesco Ambrosoli. La loro storia d’amore cominciò con un bellissimo colpo di fulmine, proprio come nelle favole. Era il 2003 e dopo soli due anni l’arrivo di Georgia ed una crisi apparentemente insanabile.

Simona Tagli e Francesco Ambrosoli, il ritorno di fiamma dopo una crisi profonda: le nozze nel 2026

Poi il ritorno di fiamma, con Simona e Francesco che si sono ritrovati l’una al fianco dell’altro per il bene della figlia. D’altra parte la showgirl non ha mai nascosto di aver mantenuto, negli anni, un rapporto splendido con il compagno, pure nei momenti di maggiore lontananza e distacco. “Siamo riusciti a ricomporre una bellissima genitorialità, perché l’amore si trasforma”, aveva spiegato lei in una intervista.

Poi l’annuncio a sorpresa di un nuovo compagno, che a quanto pare non era altro che il suo ex Francesco Ambrosoli, con cui la showgirl sembra aver ritrovato slancio e serenità. I due infatti si sposeranno il 13 maggio 2026, con la figlia Georgia che porterà le fedi. Un vero e proprio sogno che si realizza per la coppia, dopo anni di difficoltà e momenti negativi.

