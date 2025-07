Francesco Arca paparazzato insieme ad Elisabetta Gregoraci: le foto fanno discutere

Francesco Arca finisce nuovamente al centro del gossip. Ma cos’è successo stavolta? Nell’ultimo numero del settimanale Oggi sono apparse alcune immagini che hanno subito fatto discutere. Difatti, l’attore è stato paparazzato in compagnia di Elisabetta Gregoraci durante una giornata di mare a Pantelleria, trascorsa con un gruppo di amici. Negli scatti, si vedono i due intenti a spalmarsi la crema solare a vicenda, mentre in un’altra immagine Arca appare chino su Elisabetta in quello che potrebbe sembrare un bacio sul collo. Al che, si è subito un possibile flirt tra i due.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Francesco risulta ancora sentimentalmente legato alla storica compagna, Irene Capuano. I due, infatti, si erano mostrati insieme fino a poco tempo fa e, fino ad oggi, non era mai emersa alcuna voce su una possibile crisi tra di loro. Dall’altra parte, la Gregoraci risulta essere single e, secondo quanto riportato, si starebbe semplicemente godendo l’estate tra amici e momenti di relax. Ad ogni modo, almeno per ora, né Arca né la Gregoraci hanno voluto commentare pubblicamente il gossip.

Francesco Arca e Irene Capuano: la loro lunga storia d’amore

Com’è noto, Francesco Arca è legato da molto tempo alla compagna Irene Capuano. I due si sono conosciuti circa vent’anni fa, nel 2003, iniziando una relazione piena di alti e bassi. Dopo appena un anno, nel 2004, si sono separati per la prima volta, per poi tornare insieme anni dopo, nel 2010. Nel 2011, si sono lasciati di nuovo, fino a riunirsi definitivamente nel 2013, non lasciandosi più. Insieme, hanno avuto due figli: Maria Sole (2015) e Brando Maria (2018). Per ora, non hanno ancora parlato di matrimonio, ma, chissà, magari futuro decideranno di fare anche questo passo.