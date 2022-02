Francesco Arca, Cosimo in “Fosca Innocenti”/ “Il mio personaggio pronto alla svolta”

Francesco Arca è attualmente in onda ogni venerdì sera su Canale 5 in “Fosca Innocenti”, la fiction dove veste i panni di Cosimo, il migliore amico della protagonista, interpretata da Vanessa Incontrada. Avere la possibilità di girare questa serie ha rappresentato per lui una grande soddisfazione proprio perché le riprese si svolgono in Toscana, la sua terra di origine: “Provo una grande felicità per questo perché posso parlare in toscano, che è la mia “lingua madre” – ha dichiarato a ‘Io Donna’ -. Cosimo è un 40enne titolare di un’enoteca, a cui ho cercato di dare le sfumature classiche dei toscani. E’ scanzonato, solare, generoso, pronto allo scherzo. Ma questo ‘superuomo’ ha anche tante fragilità e insicurezze”.

Francesco Arca/ "Sognavo di fare il militare, mio papà è morto quando avevo 15 anni"

L’attore non nasconde di non avere grandi punti in comune con il suo personaggio: “Oltre a essere lontano anni luce da me nella gestione della sua vita, Cosimo è poco diretto, non si espone e aspetta. Io, invece, prendo le cose di petto, mi espongo sempre, nel bene e nel male. Questo perché nella mia vita, avendo perso il padre da ragazzino ho dovuto prendermi da subito grandi responsabilità. Ero l’unico uomo di casa con tre donne, ero il faro per la mia famiglia. Cosimo invece non è il punto di riferimento per nessuno. E’ molto concentrato su se stesso, cosa che io non sono”.

IRENE CAPUANO, FIDANZATA FRANCESCO ARCA/ La dedica social: “Grazie perché sai…”

Francesco Arca e il suo personaggio in “Fosca Innocenti”: cosa vedremo

I colpi di scena nella serie di Canale 5 non mancheranno e coinvolgeranno anche il personaggio di Arca. “La vita da scapolo inizia a stare un po’ stretta a Cosimo – ha detto a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ -. Grazie a Fosca capirà che il senso vero della felicità è riuscire a condividerla con qualcuno”.

Prendere parte a questa serie per lui è stato bello anche perché ha avuto modo di conoscere da vicino la Incontrada, con cui è nato un buon rapporto: “Parlavo già lo spagnolo, ma Vanessa mi ha aiutato prima di superare un altro provino a Madrid“. L’attore ha infatti superato un provino per una produzione spagnola, ma almeno per ora non ha voluto sbilanciarsi ulteriormente su questo nuovo progetto che lo attende.

Francesco Arca sotto la doccia: Laura Chiatti non si trattiene/ "Capolavoro di Dio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA