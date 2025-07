Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci, niente amore: l'attore in vacanza con la moglie Irene a Follonica

Proseguono i gossip riguardo a Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci, dopo che i due sono stati avvicinati nelle ultime settimane. Tra i due però non ci sarebbe l’amore, anzi, il noto attore è stato pizzicato dai paparazzi del magazine Chi tra le braccia della moglie Irene Capuano in vacanza in quel di Follonica. L’amore tra i due dunque proseguirebbe spedito e senza particolari intoppi, al contrario di quanto trapelato riguardo a una presunta storia con l’ex moglie di Flavio Briatore. Nei giorni scorsi lo stesso attore, attraverso il suo legale, Francesco Arca ha fatto diramare un comunicato: “Il signor Francesco Arca e la signora Elisabetta Gregoraci non intercorre alcuna relazione sentimentale, né tantomeno il mio assistito è ‘stregato’ dalla Gregoraci”

Elisabetta Gregoraci, al contrario, sarebbe ancora single e chissà che presto non possa ritrovare l’amore, ma non con Francesco Arca che intanto si gode il mare della Toscana con l’amata moglie.

Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci, niente di fatto: “Solo amicizia”

Niente amore, ma il rapporto tra Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci continua a essere molto speciale. Nessun amore, ma un’amicizia di vecchia data che come fatto trapelare dallo staff di Francesco Arca continua.

“È fatto notorio che il rapporto di amicizia tra i due sia da tempo consolidato, perdurando da circa un ventennio, nonché condiviso anche con le rispettive famiglie”. Intanto però Francesco Arca è sempre vicinissimo alla moglie Irene Capuano, come riportato sulle colonne di Chi ed è al suo fianco che si gode questa fetta di estate tra le acque di Follonica.