Francesco Arca: “Fiction Rai? Una tappa, non un traguardo”/ “Ora vorrei…”

A Tv Talk c’è Francesco Arca. L’attore comincia parlando di un’eventuale esperienza alla conduzione di un programma come Le Iene, come accaduto a Claudio Santamaria, che ha preso il posto di Belen: “Io sono andato a Le Iene. La conduzione è un lavoro differente dal nostro ma se dovessimo farlo, avremmo più possibilità di sbagliare perché si fa qualcosa di diverso. Quindi ci andrei”.

Arca è adesso protagonista in prima serata su Rai 1 della serie “Resta con me”: un traguardo? No, una tappa. “Una serie come protagonista su Rai 1? Non è un punto di arrivo ma una tappa importante, come recitare nei film di Ozpetek. Sono tappe importanti. Per la prima volta sono protagonista di una serie su Rai 1, c’è tanta responsabilità. Vivi tutto, vai a vedere anche lo share. La mattina prima gli ascolti e poi il caffè”, spiega.

Francesco Arca: “Mi rubano tutti la scena…”

Al fianco di Francesco Arca in “Resta con me” c’è il talentuoso Mario Di Leva, giovane attore che interpreta il personaggio di Claudio: “Mi rubano tutti la scena”, scherza l’ospite di Tv Talk. “Prima tutti parlavano di questo pastore tedesco e poi è successo con Mario Leva. I bambini hanno la capacità di giocare sempre senza prendersi mai sul serio. Questa è una chiave che noi adulti spesso perdiamo e loro ci riportano con i piedi per terra”. Dopo il successo nella serie Rai, però, l’attore pensa al cinema: “Meglio tre fiction o un bel film al cinema? Anche un bel film, adesso sarebbe il momento per tornare a farlo”.

