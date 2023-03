Francesco Arca: “Non rinnego Uomini e donne, ma ..”/ La svolta dell’ex tronista

Francesco Arca torna a parlare di Uomini e donne: l’intervista rivelatrice

Francesco Arca é uno dei volti TV più amati dai telespettatori di Uomini e donne e, non a caso, torna a raccontarsi, senza risparmiarsi sul ruolo di tronista coperto in passato. L’occasione che il tronista e ora attore dal fascino di bello e tenebroso ha per parlare di sé é un’intervista concessa, tra un impegno e l’altro, dove lui non rinnega il passato da protagonista della popolare trasmissione sui sentimenti, prodotta e condotta da Maria De Filippi. Questo seppur ammettendo di aver faticato a lungo per scrollarsi di dosso la nomea di eterno “tronista”.

“Non rinnego i miei inizi come tronista a Uomini e Donne, avevo 24 anni ed era un modo come un altro per farsi strada in tv- ammette tra le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, da ormai attore affermato nel mondo dello showbiz, Francesco Arca-. Ma ho dovuto impegnarmi più degli altri per liberarmi dal pregiudizio, soprattutto, con me stesso”. E le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e donne, poi, proseguono con Francesco Arca che fa luce con un particolare retroscena sulla svolta nella sua vita. Il momento che segna per lui la transizione da tronista ad attore protagonista: “Ho cominciato a capire che stavo cambiando quando Ferzan Ozpetek mi volle nel film Allacciate le cinture, nel 2014.”.

Cosa cambia dopo il ruolo di tronista a Uomini e donne: la vita oltre il successo di Francesco Arca

E con il via alla carriera di attore protagonista, Francesco Arca ha dato inizio ad una serie di traguardi importanti per lui, dal punto di vista personale e al contempo professionale.

Allo stato dell’arte, attualmente, è il protagonista di Resta con me, progetto filmografico dove interpreta il ruolo del vicequestore Alessandro Scudieri della polizia di Napoli che, insieme a sua moglie, il giudice di tribunale per i minorenni Paola (Laura Adriani), accolgono tra le mura della loro residenza il piccolo Diego (Mario Di Leva). Si tratta di bambino rimasto orfano, per effetto di una tragica sparatoria.

E nella vita reale di tutti i giorni, al di là del set, Francesco Arca è felicemente coniugato dal 2013 con la modella Irene Capuano, con cui lui ha raggiunto la paternità, dando alla luce i figli Maria Sole e Brando Maria.











