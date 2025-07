Francesco Arcuri, e il figlio conteso con l'ex moglie in Spagna, il Tribunale ordina riconsegna del minore al papà che ottiene l'affido esclusivo

Francesco Arcuri, il padre italiano al quale l’ex compagna spagnola Juana Rivas nel 2017 aveva sottratto i due figli di 11 e 3 anni, la cui storia era stata raccontata anche da Le Iene perchè nonostante le sentenze dei tribunali la riconsegna da parte della donna non era mai avvenuta perchè lei lo accusava di essere un violento, ha finalmente potuto riabbracciare il minore dei due, Daniel, che oggi ha 11 anni, ed era rimasto a Granada in attesa della decisione del Tribunale al termine dall’inchiesta giudiziaria che comunque aveva sempre dato ragione all’uomo.

Francia: annullato il mandato d'arresto per Assad/ "Non si può revocare la sua immunità personale"

I giudici, martedì scorso hanno infatti stabilito, non solo che il ragazzo deve tornare a casa con il papà, in quanto unico genitore che può prendersi cura di lui in modo adeguato, ma hanno anche riavviato l’indagine nei confronti della mamma, che ora è accusata di sottrazione di minore.

La Rivas, era stata già condannata per lo stesso reato e stava scontato anche una pena detentiva, poi sospesa per grazia dall’attuale governo, oggi è stata infine costretta, su ordine giudiziario, a restituire il bambino, al quale era stato detto di portare anche la valigia con il necessario per il rientro immediato in Italia.

Sanija Ameti multata: sparò a un'effige di Gesù e della Madonna/ Chi è: ex esponente dei Verdi di Zurigo

Francesco Arcuri, riconsegnato dal Tribunale il figlio Daniel, conteso da anni dopo essere stato portato in Spagna dalla mamma

Si è conclusa positivamente la vicenda giudiziaria di Francesco Arcuri, e del figlio Daniel, conteso tra genitori separati dopo che la madre nel 2016 lo aveva rapito per portarlo in Spagna. Nonostante il tribunale di Granada avesse dato ragione al papà, l’ordine di riconsegna era stato bloccato dalle accuse della donna, che affermava che l’ex coniuge fosse un violento, descrivendolo come un mostro. Dopo vari ricorsi, finalmente i giudici hanno emesso la sentenza, grazie alla quale il ragazzino può tornare in Italia, precisamente in Sardegna dove Arcuri vive da anni.

Sondaggi Spagna: in Galizia il PP ha la maggioranza assoluta/ Flop PSOE all'11,8%, cresce BNG

Nel provvedimento si specifica inoltre che il padre sarà l’affidatario esclusivo e in merito alla mancata consegna si stabilisce che il minore è stato vittima di manipolazione, anche da parte del fratello maggiore che a 18 anni ha deciso di vivere con la mamma, e sovraesposto ai media con evidenti danni alla privacy. Per questo, a Juana Rivas è stato confermato il reato di sottrazione e sequestro, accusa in passato annullata nonostante la condanna precedente grazie al governo che all’epoca la definì una vittima della violenza di genere con il consenso di una gran parte dell’opinione pubblica che aveva creduto ai suoi racconti sul clima familiare ostile e pericoloso.