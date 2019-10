Francesco Baccini/ “A 25 anni ho vissuto in macchina, Caterina Caselli mi ha salvato”

“Ho voglia di innamorarmi non è solo una canzone d’amore ma anche una canzone verso la vita, dell’amore appunto nei confronti della vita”. Così esordisce Francesco Baccini negli studi di Storie Italiane, parlando con la conduttrice Eleonora Daniele: “Per suonare il pianoforte ho fatto dei sacrifici enormi perché venivo da una famiglia povera. Io sono scappato di casa, sono andato a Milano e ho lasciato il lavoro, per poi andare a bussare alle case discografiche per propormi. Ho vissuto per un anno in macchina quando avevo 25 anni, ho avuto davvero una vita molto difficile. La mattina andavo a fare il giro delle case discografiche per propormi, poi nel pomeriggio cercavo di trovare qualcosa per sopravvivere”. Baccini racconta quindi come ha fatto ad emergere: “Un giorno, mentre ascoltavo la radio in macchina, ho sentito un annuncio in cui si chiedeva di mandare un pezzo alla casa discografico di Caterina Caselli: io le ho mandato tre pezzi. Vengo chiamato per il concorso, e alla fine siamo rimasti in 4 e abbiamo ottenuto un contratto”.

FRANCESCO BACCINI: “IO INNAMORATO? C’E’ UNA PERSONA CHE MI INTERESSA”

Si parla quindi dell’amore, ma Baccini non si sbilancia più di tanto: “Mi sono innamorato? A voglia, sempre. Una storia d’amore ora come ora? C’è una persona che mi interessa”. Altro argomento caldo sono i talent show, programmi a cui il noto cantautore si oppone da sempre: “Un’artista deve fare il suo percorso, la gavetta – ammette – se io avessi avuto successo a 22 anni sarebbe stato sbagliato. Io sono un cantautore, mi scrivo il mio mondo e lo racconto, ma se non hai vissuto nulla c’è poco da raccontare, io ho una vita molto articolata”. In studio entra Roberta Bonanno, che ha partecipato all’edizione 2007 di Amici, e che ovviamente si dice favorevole ai talent: “La tv ha dato senza dubbio una spinta alla musica”.

