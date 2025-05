Nato a Genova nel 1960 da una famiglia di origine toscana, Francesco Baccini si inserisce all’interno della scuola genovese dei cantautori, in un’epoca florida e ricca di grandi talenti. La carriera di Baccini è cominciata con il pianoforte, che ha iniziato a studiare quando aveva solo pochi anni. Dopo essersi appassionato dei grandi cantautori del passato, ha cominciato intorno ai 20 anni a studiare anche musica leggera e rock, alternando dunque i vari generi. Il tutto, mentre lavorava come cavallo al porto di Genova, scaricando la merce dai container.

Nei primi anni di carriera, dunque, Francesco Baccini non si è dedicato soltanto alla musica ma ha continuato a lavorare alacremente per portare i soldi a casa. Lo stesso lavoro al porto, seppur non una sua grande passione, lo aveva ereditato dal padre e ha continuato a svolgerlo fino al 1993, quando ha scelto di dedicarsi solamente al mondo della musica. Dopo aver lasciato il lavoro, infatti, ha tentato sia la strada del cantautorato, sia quella del cabaret a Milano, pubblicando inizialmente i suoi primi lavori sotto uno pseudonimo, “Espressione Musica”, per poi iniziare solamente più avanti a scrivere con il suo vero nome. Nel 1989 ha pubblicato il suo primo album, Cartoons, vincendo il premio rivelazione a Saint Vincent e ancora la Targa Tenco come migliore opera prima.

Francesco Baccini, chi è: “De André? Con me rideva molto”

Francesco Baccini, originario di Genova come Fabrizio De André, fu grande amico del più grande cantautore della storia della musica italiana, o uno dei vari grandi talenti che possiamo vantare nel nostro panorama culturale. L’amicizia tra i due nacque in maniera inaspettata, quando proprio De André, con Dori Ghezzi, partecipò al mini-concerto di Baccini che venne organizzato per il lancio del suo primo disco, il pluripremiato Cartoons. Più avanti, Francesco ha raccontato così la sua amicizia con l’artista: “De André non dormiva la notte, io neanche. Facevamo mattina a parlare di qualsiasi cosa, con me rideva molto”.