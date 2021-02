Francesco Baccini, confronto con Maria Teresa Ruta al Gf Vip/ Sarà smentita in diretta tv?

La puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda oggi, lunedì 8 febbraio, in prima serata su canale 5, è assolutamente imperdibile. Sulla passerella della casa di Cinecittà, infatti, arriverà Francesco Baccini per un confronto con Maria Teresa Ruta. La mamma di Guenda Goria, negli scorsi giorni, ha raccontato di aver avuto un flirt con Baccini. “Ci siamo frequentati, era una persona molto carina. Era molto deluso perché aveva preparato un pezzo per Sanremo, l’ho visto giù perché non era stato scelto. Ci teneva tantissimo, non era stato inserito nel cast. Era molto giù. Stiamo parlando più di 15 anni fa. Lui canta, scrive anche. E’ molto interessante”, ha detto la conduttrice che poi, su insistenza di Alfonso Signorini, ha svelato il nome. Questa sera, Alfonso Signorini sarà così l’arbitro di un confronto tra i due.

La verità sul flirt tra Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta

Cos’è successo tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini? Dopo le dichiarazioni della conduttrice, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Baccini racconterà la propria versione dei fatti. Ad annunciare la presenza dell’artista è il comunicato del reality che anticipa gli argomenti che saranno trattata nel corso della serata da Alfonso Signorini. “Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di GF Vip”, si legge nel comunicato. A far intuire la presenza di Baccini al Grande Fratello Vip, nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso del 7 febbraio, è stata Barbara D’Urso annunciando il forfait di Francesco Baccini all’interno della sua trasmissione. “Noi avevamo annunciato, anche al tg e nei nostri promo, che ci sarebbe stato Francesco Baccini. Siccome noi annunciamo gli ospiti solo unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo caso Francesco Baccini, o il suo agente… Quindi era tutto confermato. Poi è sopraggiunta una cosa, che adesso non posso dirvi ma che comprenderete nei prossimi giorni”, ha detto la D’Urso annunciando, poi, al posto di Francesco Baccini la presenza del figlio.





