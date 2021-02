Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta: flirt/ “Siamo stati insieme, l’ho invitato…”

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Si torna a parlare degli amore di Maria Teresa Ruta che, nelle ultime settimane, ha svelato di flirt con volti molto noti dello spettacolo, ultimo quello con Alain Delon. Nel corso della settimana si è però lasciata andare a nuove rivelazioni, seppur senza far nome, su altri flirt avuti in passato. La Ruta ha allora parlato di calciatori, cantanti molto importanti e di ‘intoccabili’ di cui mai avrebbe fatto il nome. Parole che sono state un invito a nozze per Signorini che, nel corso della diretta, ha insistito fino a quando non ha ottenuto da Maria Teresa Ruta un nome, quello di un cantautore molto famoso: Francesco Baccini. È con lui che la gieffina avrebbe dunque avuto una storia d’amore, finora rimasta ‘segreta’.

Maria Teresa Ruta: “Ho avuto un flirt con Francesco Baccini, a casa mia…”

“Si parla di almeno 15 anni fa”, ha spiegato Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, “Lui era triste perchè aveva presentato una canzone al Festival di Sanremo ma non era stato scelto. Così gli chiesi di venire a casa mia per vedere il Festivalbar insieme e perché gli avrei cucinato qualcosa di buono per tirarlo su”. Un invito che Baccini, a quanto pare, ha accettato con piacere. A confermarlo in studio anche Guenda Goria, figlia di Maria Teresa: “Lei ci ha beccati insieme sul divano mentre guardavamo il Festivalbar!” ha confessato la Ruta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA