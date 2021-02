Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta, la verità sul flirt/ Confronto al GF Vip? L’ultima idea di…

Nuove rivelazioni sulla storia d’amore tra Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta a Live Non è la D’Urso. La gieffina ha sganciato la bomba nei giorni scorsi, svelando una presunta relazione con il cantante genovese in passato. I retroscena sono curiosissimi, con conferme e dettagli piccanti spifferati dall’autorevole voce di Biagio D’Anelli, proprio dopo le dichiarazioni della stessa Ruta. Secondo il famoso opinionista, diversi anni fa, Francesco Baccini e Maria Teresa sarebbero stati pizzicati dal compagno di lei poco prima di consumare: “..a un certo punto entrò il fidanzato della Ruta. Baccini calmo e tranquillo è andato via. Ma era bianco, pallido. Molto spaventato”, ha raccontato. Uno scenario incredibile, quasi surreale, che evidentemente incuriosisce milioni di telespettatori e che probabilmente farà parlare ancora a lungo gli appassionati.

Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta, la D’Urso vuole vederci chiaro. E Signorini…

Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta non si sentirebbero da diversi anni. Ma adesso che la concorrente del Grande Fratello VIP ha sollevato il polverone, potrebbero esserci novità interessanti. Su alcuni siti circola con insistenza l’ipotesi di un confronto televisivo tra Maria Teresa e Baccini. Chissà che il luogo non sia proprio la casa del Grande Fratello VIP, dato che il conduttore Alfonso Signorini ha preso a cuore l’argomento. Come reagirà la Ruta se dovesse confrontarsi realmente a tu per tu col cantante genovese? Non resta che attendere nuovi sviluppi, intanto Barbara D’Urso vuole vederci chiaro. Insieme a tutti i suoi ospiti ed opinionisti di Live Non è la D’Urso farà di tutto per arrivare fino alla verità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA