Francesco Baccini “Maria Teresa Ruta? Nulla di vero”/ “No dalla D’Urso perchè…”

Francesco Baccini torna a dire la sua sul caso di gossip degli ultimi giorni, la presunta relazione con Maria Teresa Ruta, come confessato dalla stessa concorrente del Grande Fratello Vip. Intervistato dai microfoni di Radio Radio il noto cantautore ha ribadito la propria versione dei fatti: “Cosa stavamo facendo? Stavamo guardando il festival di Sanremo – riferendosi alla famosa serata sul divano – Ci fosse un fondamento di verità – ha proseguito Baccini – non c’è niente di vero, non vedo perchè dovrei ammettere una cosa che non è vera. Normalmente la vita privata deve rimanere privata perchè si chiama privata, ora mi trovo sbattuto in prima pagina senza aver fatto niente”. Il noto artista genovese ha proseguito: “Il Grande Fratello non mi piace? Io la tv non la guardo mai via che le partite e qualche film, proprio non ho il vizio di accenderla, faccio altro, suono, scrivo, la tv non la guardo mai”.

E ancora: “E come se domani qualcuno che tu hai conosciuto dicesse che ha una storia con te, ma non è vero”. Giada Di Miceli, la conduttrice del programma radiofonico, chiede quindi a Baccini come mai non è voluto tornare dalla D’Urso: “Non è il mio mondo, io non c’entro niente con quel mondo lì, io non faccio gossip, salotto, io quello che dovevo fare è incontrare la signora per dirle, ‘ok dimmelo in faccia se è vero’. Detto tra noi, io mi aspettavo che il giorno dopo magari mi mandasse un messaggio per dirmi scusa”.

FRANCESCO BACCINI: “MARIA TERESA RUTA? NON SI PARLA IN TV DELLA VITA PRIVATA DEGLI ALTRI”

“Sono arrabbiato? Un po’ – ha proseguito Baccini – si perchè comunque quando si mette in mezzo la mia vita privata mi da fastidio visto che non lo faccio io. Non si tira mai la vita privata delle persone dentro la televisione, questa qui è una regola di base, non esiste che tiri dentro una persona, che sia vero o falso, è una questione di privacy. Tu hai una liason con qualcuno e sai che stai con uno che ha le chiavi di casa e lo inviti a causa tua?”. La Di Miceli chiede quindi un commento sulle parole di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, secondo cui lo stesso Baccini non avrebbe avuto molto garbo con la madre: “Io credo di aver avuto molto garbo – replica lui – non sono andato la a fare scenate, semplicemente ho raccontato le cose come stavano. Io alla tv non ci credo, stanno facendo un gioco”.





