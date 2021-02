Francesco Baccini “Pupo mi ha salvato la vita”/ “Volevano arrestarmi in Russia ma…”

Francesco Baccini è stato ospite del Grande Fratello Vip, dopo essere stato chiamato in causa da Maria Teresa Ruta che nei giorni scorsi ha parlato di un incontro con il cantante in occasione del Festival di Sanremo del 2002. Baccini avrebbe dovuto presenziare all’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso” per commentare le dichiarazioni della Ruta, ma all’ultimo ha dato buca. Prima di fargli incontrare la conduttrice, però, Alfonso Signorini ha preferito dedicare qualche momento al cantante genovese. “Io e Francesco siamo amici da una vita. L’ho salvato in Russia, volevano arrestarlo”, ha esordito Pupo, salutando il collega e suscitando la curiosità del conduttore e del pubblico. Così Baccini ha spiegato quanto successo intorno al 1989-1990: “Mi ha salvato la vita. Siamo andati a giocare con la nazionale cantanti a Mosca, dovevano stare due giorni… io sono rimasto da solo una settimana a mosca, perché volevo visitarla. Non mi sono posto il problema che eravamo arrivati con un visto per tutto il gruppo”. Dopo una settimana Baccini si è presentato come se niente fosse all’aeroporto: “Arrivano due dell’armata rossa e mi portano in uno stanzino. iniziano a interrogarmi in russo, mi fanno capire che mi avrebbero fermato perché ero senza visto. Fortunatamente avevo nella borsa la locandina della partita con le foto delle due squadre e gliela faccio vedere: hanno riconosciuto Pupo!”.

Francesco Baccini, salvato da Pupo, smentisce Maria Teresa Ruta

Dopo il simpatico racconto Francesco Baccini ha incontrato Maria Teresa Ruta e ha smentito quanto detto dalla conduttrice sul loro incontro nel 2002: “Avevo presentato una canzone a Sanremo. Fu bocciata e io mi inca**ai tantissimo… Torno a cena da Maria Teresa Ruta. C’è il Festival in tv, i figli vanno a dormire e io ero lì, depresso a guardare ‘sto Festival e c’è stato un momento, come quando consoli uno che è depresso. Ma è stato così, una roba da medie. Tenera. A un certo punto entra un signore… Discutevano animatamente lui e Maria Teresa Ruta, prendo il cappotto zitto zitto e me ne vado via, di filato. E non ci siamo mai più sentiti. E quella è stata l’ultima volta che ci siamo visti”. Inaspettatamente la conduttrice ha confermato la versione di Baccini, non fu la figlia Guenda a sorprenderli sul divano: “Confermo tutto, diciamo che quell’uomo era una persona con cui mi frequentavo da cinque anni”.



