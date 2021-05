Francesco Baccini: “Sono nella lista di proscrizione della Rai”/ “Fedez…”

Francesco Baccini, dopo il caso Fedez, racconta la propria esperienza in una lunga intervista rilascia a Leggo. Tutto è cominciato con la pubblicazione dell’album “Nomi e cognomi”, che contiene titoli come “Giulio Andreotti”, “Renato Curcio”, “Antonello Venditti”, “Diego Armando Maradona”, “Adriano Celentano”, “Radio Maria”. «È da quell’album che la mia carriera prende un’altra piega» – racconta a Leggo. Baccini che aveva già vinto il Festivalbar con “Sotto questo sole” si ritrova improvvisamente ad essere un personaggio scomodo. «Quella dell’invisibilità, dell’assenza. Era il gran finale della Prima Repubblica, sei mesi dopo sarebbe scoppiata Tangentopoli. Sono quasi diventato un nemico pubblico, da epurare», ricorda.

Il disco che ha venduto 600mila copie, stava andando bene. Il nome di Francesco Baccini entra nella lita dei personaggi da invitare nei vari salotti televisivi. Improvvisamente, però, tutto cambia. Per Baccini non c’è più spazio in tv come ricorda ancora l’artista: «L’unico ad essere sincero con me fu Oliviero Beha. Lo incontro per caso e mi fa: “Francesco, il tuo nome è nella lista di proscrizione di viale Mazzini, e anche piuttosto in alto».

Francesco Baccini: “Fedez? Anche se non dovessero invitarlo più in tv…”

Ai microfoni di Leggo, Francesco Baccini ha così raccontato la propria esperienza soffermandosi anche su quello che sta accadendo dopo il discorso di Fedez al Concerto del Primo Maggio 2021 di Roma. «Al di là di quello che ha detto al Concerto del Primo Maggio, Fedez lo ha fatto da personaggio della comunicazione, lui su questo ci ha costruito una carriera. Non lo dovessero più invitare in tv, che gliene importa? Il suo pubblico è sul web», spiega l’artista che è tornato in tv, sulle reti Mediaset, su invito di Alfonso Signorini per un incontro, nella casa del Grande Fratello Vip, con Maria Teresa Ruta. “Tirato in ballo per una storia di gossip con Maria Teresa Ruta che era tra i concorrenti. E io che devo andare lì a difendere la mia reputazione…”, conclude a proposito dell’invito al GF Vip.

