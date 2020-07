Francesco Baccini/ “Sotto questo sole? Successo inaspettato” (Techetechetè)

Francesco Baccini tra i protagonisti della puntata di oggi, mercoledì 15 luglio 2020, di Techetechetè il programma trasmesso nel pre-serale di Raiuno. Nella puntata del mercoledì il programma di videoframmenti estrapolate dalle teche Rai spazio ai cantautori italiani; tra questi c’è anche Baccini, cantautore che trionfò al Festival 1990 con la hit “Sotto questo sole”, un successo strepitoso che ancora oggi è ricordata da tantissime persone. Intervistato da Leggo.it, il cantautore ha raccontato un aneddoto del brano legato al Lambrusco: “ha portato bene e visto il successo, forse dovrei bere di più. Un pomeriggio vado a trovare Paolo Belli. Ci siamo messi al piano con Prandi, sempre di Ladri di biciclette. Così è nata. Una canzone per divertirsi, non pensavamo sarebbe diventata evergreen. Un successo straordinario. A una settimana dall’uscita, lo swing del ritornello lo cantavano tutti. I miei discografici erano convinti che non avrebbe mai funzionato”. Baccini è consapevole che “Sotto questo sole” è stato il brano che più di tutti gli ha permesso di conquistare le classifiche e di farsi conoscere al grande pubblico: “mi ha fatto uscire dalla nicchia cantautorale, dove ero anche per somiglianza a Tenco. Fu tutto inaspettato. Alla finale del Festivalbar, siamo entrati all’Arena di Verona correndo. Euforia pura. Il videoclip del brano lo girai con un menisco rotto durante la partita della Nazionale Cantanti. Non riuscivo a camminare, ma a pedalare sì”.

Francesco Baccini oggi: “scrivo per il cinema”

A distanza di trent’anni dal successo di “Sotto questo sole”, Francesco Baccini continua ad occuparsi di musica. Una carriera lunga e straordinaria per l’artista che può vantare anche in una importantissima collaborazione con Fabrizio De Andrè contenuta nel suo secondo album di inediti. Un brano che ancora oggi ricorda con grande commozione e che è stato la realizzazione di un sogno. Non solo musica, oggi Baccini si occupa anche di docufilm visto che in questo periodo si sta occupando anche delle riprese di un documentario dedicato al grande Luigi Tenco. Oltre al docufilm per i dieci anni di Baccini canta Tenco, il cantante sta lavorando anche per il mondo del cinema come ha raccontato al sito Leggo.it. “Scrivo per il cinema. Ho appena chiuso il film di Massimo Bonetti” – ha rivelato precisando – “la mia prima vera colonna sonora. Da vecchio, voglio fare questo. Sono spirito libero. E il cinema mi fa sentire davvero libero”. Un impegno costante quello di Baccini che negli ultimi anni si è occupato anche del docufilm “L’ImmEnzo” dedicato al grande Enzo Jannacci. Nonostante siano passati più di 30 anni di carriera Baccini non si sente ancora arrivato come ha raccontato a Rolling Stone: “mi sento più giovane di un 20enne. Sono pieno di progetti e non mi fermo mai. Preferisco celebrare i 30 anni di carriera e ci sono talmente tante cose che ho fatto in passato che alcune neanche me le ricordo. Sono una macchina da guerra, non mi spengo mai e in questo ho preso da mia madre. Sono tendenzialmente pigro, ma in quello che mi piace non smetterei mai di impegnarmi”. Sul finale ha parlato anche di aver rifiutato il ruolo di giudice a diversi talent musicali: “me lo hanno proposto, ma non sopporto neppure i giudici veri. L’unico giudice che riconosco è la storia, che valuterà se hai fatto cose interessanti artisticamente e se quelle resteranno. Al di là persino del successo che puoi aver avuto in vita. Gli artisti spesso sono dei morti di fame. Un certo Mozart è stato sepolto in una fossa comune”.



